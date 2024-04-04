Как Евросоюзу вернуть доверие к своим институтам?

В попытке улучшить репутацию институтов ЕС Брюссель инициировал создание специального органа по этике и внёс изменения в регламент парламента. Однако эксперты признают, что этого недостаточно.

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Демократия, верховенство закона, права человека - всегда были фундаментальными в системе ценностей Европейского союза. Но в последние годы в ней наметились трещины.

В 2022 году нескольких действующих и бывших членов Европарламента обвинили в причастности к коррупционному скандалу, в котором, как предполагается, были замешаны Катар, Марокко и Мавритания. Федеральная прокуратура Бельгии заявляла о "крупных суммах", которые были выплачены в обмен на возможность влиять на политику ЕС.

Спустя год Европарламент подал иск против Еврокомиссии в связи с передачей замороженных средств Венгрии - стране, судебная система которой, по его утверждению, не соответствовует стандартам, изложенным в договорах ЕС.

Альберто Алеманно, профессор европейского права, HEC Paris

"Я вижу излишнюю самонадеянность у представителей европейского политического класса по всему спектру - от правых до левых: когда люди, баллотирующиеся на выборах, говорят: "Ну, граждане Европы, вероятно, уже об этом забыли". А я в это не верю. Я думаю, осталось нечто очень глубокое и значимое, - то, что связано с "Катаргейтом" и другими более мелкими скандалами. Их последствия свидетельствуют о том, что в этих учреждениях существует культура безнаказанности".

По мере того, как приближаются выборы в Европарламент, внимание к институтам ЕС становится всё более пристальным, а вопрос об их репутации - острее.

Растущее недоверие к ним и скептицизм в их отношении представляют собой вторую по значимости угрозу демократии, по мнению граждан стран блока. Такой вывод сделала социологическая служба Eurobarometer в своём недавнем исследовании.

Николас Айосса, директор Transparency International в ЕС

"Я бы сказал, что они должны соответствовать ценностям и стандартам, как того они требуют от 27 стран-членов, когда речь идёт о верховенстве закона, об общих для всех государственных институтов принципах, об этике. Но дела обстоят иначе. Проблема в пресловутой двойной морали применительно к Комиссии в Парламенте и государствам-членам. То есть в разнице между тем, что Комиссия требует, и стандартами, которые она устанавливает сама для себя. И до тех пор, пока это несоответствие не будет сбалансировано или устранено, уровень доверия избирателей к этим институтам будет продолжать снижаться".