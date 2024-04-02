Европейцы хотят, чтобы их Союз играл более активную роль в международных делах, но не считают эту цель приоритетной

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Таков один из основных выводов эксклюзивного опроса для Euronews компании Ipsos. Он проводился среди почти 26 тыс жителей 18 стран-членов ЕС в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Первый в своем роде опрос показал, что 40% жителей Евросоюза считают увеличение глобального веса блока "приоритетной задачей"; 42% полагают, что это должно быть "важным, но не приоритетным". Только 18% респондентов считают эту задачу "второстепенной".

Результаты опроса отражают растущее осоздание важности дипломатии после нескольких кризисов подряд, включая пандемию COVID-19, полномасштабное вторжение России в Украину и войну между Израилем и Хамасом, в результате которых ЕС занял более заметное место на многосторонних форумах и больше координировал свои действия с западными союзниками.

Изменение климата, нелегальная миграция, фальшивые новости и стремительное развитие искусственного интеллекта, которые выходят за рамки национальных границ, ещё больше укрепили мнение о том, что Европа не может самостоятельно справиться с такими вызовами XXI века и не может позволить себе оставаться в стороне.

Став председателем Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что её исполнительная власть будет "геополитичной" и будет иметь большее влияние на мировой арене.

"Мы будем инвестировать в альянсы и коалиции, чтобы утверждать наши ценности. Мы будем продвигать и защищать интересы Европы через открытую и справедливую торговлю. Мы будем укреплять наших партнёров через сотрудничество, потому что сильные партнеры делают сильной и Европу, - заявила фон дер Ляйен в 2019 году, выступая в Европейском парламенте. - Моя Комиссия не будет бояться говорить на языке доверия. Но это будет наш путь, европейский путь. Это геополитическая комиссия, которую я имею в виду и которая срочно нужна Европе".

Насколько важна международная роль Евросоюза

Спустя почти пять лет европейцы, похоже, разделяют её мнение, хотя и с меньшей уверенностью.

Самые ярые сторонники более сильной Глобальной Европы находятся в Португалии (56% опрошенных считают это "приоритетом"), в Болгарии (50%) и Испании (49%). Наибольшая доля тех, кто называет это "второстепенным", приходится на Польшу (28%), Румынию (25%) и Францию (21%), страну с постоянным местом в Совете Безопасности ООН.

В Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан стремится порвать с Брюсселем в вопросах внешней политики, большинство в 55% выбирают вариант "важно, но не приоритетно", что является самым высоким показателем для этого ответа.

Если посмотреть на намерения голосовать перед июньскими выборами, то наиболее склонны считать повышение международной роли ЕС "приоритетом" сторонники четырех проевропейских партий: Европейской народной партии (50%), Социалистов и демократов (50%), либералов из "Обновленной Европы" (51%) и "зелёных" (47%).

Напротив, 35% тех, кто поддерживает жёстко правую группу "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), и 25 % тех, кто поддерживает крайне правую "Идентичность и демократию" (ID), считают, что это стремление должно быть "приоритетным".

Кроме того, 38% и 45% сторонников ECR и ID, соответственно, считают, что это должно быть "важно, но не приоритетно". Остальные (27% и 30%, соответственно) считают это "второстепенным".

В целом, как выявил опрос Ipsos, среди 10 основных направлений политики Евросоюза укрепление глобального влияния блока занимает восьмое место, уступая лишь помощи Украине и защите меньшинств.