Еврокомиссия не завоевала умы и сердца большинства граждан ЕС

По данным нового опроса, рейтинг одобрения деятельности Европейской комиссии неравномерно распределяется по ЕС; он тревожно низок для неё в нескольких странах-членах. Это ставит под сомнение шансы Урсулы фон дер Ляйен остаться на второй срок во главе исполнительной власти

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Большинство граждан Евросоюза положительно оценивают членство своей страны в ЕС, но лишь треть из них одобряют работу Еврокомиссии. Таковы результаты эксклюзивного опроса, проведённого для Euronews компанией Ipsos в преддверии европейских выборов.

Жители Португалии и Испании больше других относятся к Союзу с энтузиастом, а Чешская республика - единственное государство, пребыванием которого в составе ЕС дорожат менее половины населения. Довольно скептически относятся в проекту объединения Европы в Словакии, Франции и Италии.

Комментирует сотрудник брюссельского Института Bruegel Франческо Николи:

Я думаю, вполне нормально, что на этом этапе европейской интеграции более 60% граждан выражают положительное к отношение к Союзу и только около 15% - отрицательное. Но это скорее говорит о поддержке идеи о Союзе с сильными внутренними связями, а не конкретных элементов его политики. Это не суждение о Европейском Союзе, это суждение о текущих результатах процесса европейской интеграции.

37% респондентов позитивно оценивают работу нынешней Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Они отдают должное усилием Брюсселя по преодолению многочисленных кризисов: от вспышки коронавируса до войны в Украине. 32% воздержались от высказывания какого-либо мнения о Еврокомиссии, а у 31% оно отрицательное. Во Франции уровень одобрения особенно низок.

Франческо Николи:

Я не удивлен, что французы восстают сейчас против Макрона. Это вполне типично на данном этапе президентской параболы. Я не удивлен, что избиратели тесно ассоциируют Фон дер Ляйен с Макроном. Следовательно, не любить Макрона - значит не любить и Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии в основном подвергается критике со стороны избирателей левых партий, консерваторов и националистов. Но примечательно также, что пятая часть избирателей Европейской народной партии, собственной политической семьи Урсулы фон дер Ляйен, не одобряют её наследие.