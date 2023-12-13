В среду Еврокомиссия разрешила выделить Венгрии 10 млрд евро из фондов сплочения. Год назад эти деньги были заморожены из-за несоблюдения Будапештом верховенства права. Премьер-министр Виктор Орбан угрожал сорвать меры поддержки Украины

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Венгрия пыталась не допустить начала переговоров о вступлении в ЕС Украины, заблокировать специальный фонд в размере 50 миллиардов евро для пополнения бюджетастраны, разрушенной российским вторжением, и остановить дальнейшее предоставление Киеву военной помощи.

Все эти три важнейших вопроса будут обсуждаться на этой неделе в ходе двухдневного саммита Евросоюза. Для их решения необходимо единогласие стран-членов.

Совпадение событий - выделение замороженных денег и угроза венгерского вето - породило предположения о том, что Брюссель занимается подковерной борьбой в надежде умиротворить Будапешт.

Европейская комиссия это упорно отрицает. Она настаивает на том, что её действия стали процедурной реакцией на судебную реформу, которую Венгрия провела весной с целью укрепить независимость судов и уменьшить политическое вмешательство в их работу.

Однако, согласно совместному анализу Amnesty International и Венгерского Хельсинкского комитета, эти меры не способны устранить недостатки, отмеченные Брюсселем. "Принятые решения, включая метод их принятия, являются временными, нарушают соответствующие законы и подзаконные акты, а также принципы верховенства права", - говорится в анализе.

Лидеры четырех основных фракций Европарламенте в письме главе Еврокомиссии указали на то, что проведения Венгрией реформы правосудия недостаточно для возобновения её финансирования. Они попросили Урсулу фон дер Ляйен не поддаваться шантажу со стороны Виктора Орбана.

А депутат-социалист из Португалии Педру Маркеш назвал поведение венгерского премьера хулиганским:

«Выглядит отвратительно - передать Орбану 10 миллиардов евро прямо перед Советом. Мы не знаем, являются ли это результатом какой-то сделки по поводу позиции, которая будет занята завтра в отношении Украины. Подобная политическая игра - не лучший способ вести себя с таким забиякой как Орбан, с таким автократом, как Орбан».