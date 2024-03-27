Евросоюз решил продлить режим свободной торговли с Украиной до июня 2025 года

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Результат, достигнутый в среду в ходе переговоров, представляет собой ужесточение позиции по сравнению с солидарностью, которую ранее обещали разрушенной войной стране. Для Украины экспорт сельскохозяйственной продукции является важным источником дохода.

Продление специального режима предусматривает большее количество гарантий на особо важные продукты. Птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед будут облагаться пошлинами, если их потоки превысят средние объемы за последние три года.

Сделка также облегчит странам-членам ЕС применение "мер по исправлению ситуации" в случае рыночных потрясений. Это расплывчатый термин, открывающий возможности для запретов на национальном уровне.

В общей сложности, по оценкам, эти изменения приведут к тому, что Киев будет недополучать около 330 миллионов евро в год.

Это происходит на фоне протестов фермеров по всей Европе, которые обвиняют своих украинских коллег в нечестной конкуренции. Хотя изначально против дешевого украинского импорта выступали соседние страны Восточной Европы, а именно Польша, Венгрия и Словакия, акции протеста постепенно распространились и на Францию, которая перешла от экспансивной к ограничительной позиции в этом вопросе.

Италия и Австрия также сыграли свою роль для достижения такого результата на переговорах, что ещё больше усложнило арифметику для достижения необходимой поддержки. С другой стороны, против ужесточения выступили Германия, Нидерланды и страны Балтии.

Ответственность за выход из тупика легла на Бельгию, которая в настоящее время является страной-председателем Совета ЕС. Бельгия представила новый компромиссный текст в среду утром, что позволило утвердить его позднее в тот же день.

"Послы договорились о новом компромиссе по продлению торговых мер для Украины, обеспечив баланс между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - объявил бельгийский представитель в социальных сетях. Он добавил, что текст будет представлен в Европейский парламент для "быстрого" решения.

Непрекращающийся спор

Украина исторически является одним из ведущих мировых экспортеров таких важнейших товаров, как подсолнечное масло, ячмень, кукуруза и пшеница. Тотальная война России и последующая блокада Чёрного моря серьезно ограничили возможности страны по отправке во внешний мир своих товаров, получению важнейшего источника доходов и доступа к иностранной валюте.

В июне 2022 года ЕС отменил все оставшиеся тарифы и квоты на украинский импорт, чтобы облегчить транзит по сухопутным маршрутам к рынкам. Однако особый режим привел к резкому росту поставок украинских зерновых в соседние страны. Это вызвало протесты местных фермеров, которые заявили, что дешевая продукция сбивает цены и затоваривает склады.

Спор достиг точки кипения в апреле 2023 года, когда Польша, Венгрия и Словакия в одночасье ввели запрет на ввоз ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины. Румыния и Болгария быстро предупредили, что последуют их примеру.

Застигнутая врасплох Комиссия нанесла ответный удар, осудив запреты как неприемлемые, незаконные и противоречащие духу солидарности блока. Группа из 12 стран, включая Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию, в совместном письме заявила, что целостность единого рынка находится под угрозой.

Противостояние длилось несколько месяцев, в течение которых предпринимались многочисленные попытки разрешить ситуацию с помощью дипломатии и иска во Всемирную торговую организацию (ВТО).

На сегодняшний день Польша, Венгрия и Словакия сохраняют свои запреты.

Ежемесячный импорт в ЕС из Украины

Учитывая взрывоопасность темы, Комиссия в январе представила предложение продлить действие мер свободной торговли до июня 2025 года, но с существенными изменениями.

Однако поправки не удовлетворили требования Польши, Франции и их союзников, которые хотели добавить пшеницу в список "чувствительных"продуктов и продлить период отсчета до 2021 года, тем самым снизив порог для снижения довоенных пошлин.

Это привело к срыву предварительной сделки в тот же день, когда о ней было объявлено, что вызвало тревогу по поводу затянувшегося противостояния.

Принятое в среду компромиссное решение расширяет период действия соглашения до второго полугодия 2021 года, что, вероятно, приведёт к еще большим экономическим потерям для украинских производителей.

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Один из дипломатов, говоривший с Euronews на условиях анонимности, охарактеризовал переговоры как "последнюю возможную попытку посредничества", не оставляющую дальнейшего пространства для маневра. Другой источник сказал об "очень, очень хрупком балансе".

Сделка еще должна быть согласована с Европарламентом и ратифицирована законодателями, а значит, не исключен новый сюрприз в последнюю минуту.