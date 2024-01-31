Брюссель допустил ограничения на закупку у Киева продовольствия

В среду Европейская комиссия предложила продлить режим свободной торговли с Украиной до июня 2025 года, но с новой поправкой, которая облегчит введение национальных ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции

РЕКЛАМА

В связи с массовыми выступлениями фермеров Евросоюза, недовольных иностранной конкуренцией, Брюссель предложил ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. ЕС сохраняет торговлю своего единого рынка с Киевом, но при этом допускает введение национальных ограничения на некоторые товары аграрного сектора, такие как пшеница. Польша, Венгрия и Словакия в прошлом году уже ввели аналогичные запреты на украинское зерно, которые ЕС первоначально осудил как незаконные.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, ответственный за повышение уровня жизни, объяснил:

ЕС продолжает всецело поддерживать Украину, пока она ведет войну, отражая российское вторжение. В то же время предложены некоторые гарантии и меры предосторожности, основанные на опасениях, которые были оправданы и задокументированы. Это сбалансированное предложение, которое, по нашему мнению, направлено на достижение основных политических результатов.

Фермеры утверждают, что хлынувший из Украины хлеб привёл к снижению цен и, следовательно, к сокращению их доходов из-за чрезмерного предложения. Теперь Еврокомиссия готова добавить в список товаров, не подлежащих импорту, сахар, куриные яйца и птицу. В случае переизбытка украинского продовольствия, если объёмы его поставок превысят уровень последних двух лет, будут введены довоенные пошлины.

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас возразил:

Не имеет смысла, если мы, с одной стороны, не позволим Украине продавать свои товары, а с другой стороны, дадим ей 50 миллиардов евро на поддержку экономики. Поэтому, на мой взгляд, Еврокомиссия должна найти другое решение. Например, покупать зерно у украинских земледельцев и отправлять его в третьи страны, куда его поставляла Украина раньше. Это одна из возможностей.

В прошлом году правительство Украины осудило решения Польши и Венгрии о запрете на её импорт. Брюссель сообщил, что обсуждает с Киевом свои новые предложения, которые также должны быть официально приняты странами-членами ЕС и утверждены Европейским парламентом.