Правда ли, что 80% наших законов исходят от ЕС?

С приближением европейских выборов мы собираемся развенчать распространенные мифы о ЕС и его институтах. Давайте выясним, какая часть нашего законодательства исходит из Европейского Союза?

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Уже много лет идут затяжные дебаты, в которых многие политики-евроскептики и даже еврофилы утверждают, что ЕС навязывает 80% своих законов государствам-членам.

Проблема заключается в поиске точных и последних цифр. Предыдущие исследования показали, что влияние ЕС было значительно меньше: около 20-25%, согласно исследованиям, опубликованным более 10 лет назад.

Один из исследователей, изучавших эту тему ещё в 2012 году, утверждает, что, хотя некоторые области жестко регулируются ЕС, ответ не так однозначен и зависит от того, о каких областях идет речь.

Аннет Элизабет Тёллер, преподаватель Fern Universität в Хагене:

"У нас есть области или сферы политики с высокой долей европейских законов. Это то, что мы можем измерить, и высокие доли означают около 50% в области сельского хозяйства, в области экологической политики и в области экономики, здесь у нас даже имеется от 60 до 90% европеизированных законов, что не неудивительно, потому что у нас работают все рыночные правила.

У нас также есть области с явно более низкой долей таких законов, намного ниже 50% - например, в сфере труда и занятости, в сфере социального обеспечения, внутренней безопасности, а также в здравоохранении. Я думаю, совершенно очевидно, что в таких областях, как изменение климата или миграция, невозможно эффективно действовать в национальном масштабе".

В некоторых областях Брюссель оказывает сильное влияние на политику отдельных стран, в то время как другие области оставлены на усмотрение государств-членов.

Однако, по словам Тона Ван Ден Бринка, исследующего законодательство ЕС, многие законы, которые исторически исходили из Брюсселя, носили в основном технический характер - например, регулирующие таможню. Учёный утверждает, что лучше всего сосредоточиться на качестве, а не на количестве законов, поступающих из ЕС.

Тон Ван Ден Бринк, преподаватель законодательства ЕС в Утрехтском университете:

"Итак, если вы говорите, например, о свободном перемещении товаров и обо всем законодательстве, которое прилагается к этому высокотехнологичному законодательству, и которое существовало с самого начала, то все чаще мы видим случаи, когда законодательство становится более политически чувствительным. Давайте подумаем о регулировании во время эпидемии коронавируса, которое является огромным и политически важным примером законодательства, действительно изменившего ландшафт экономического и валютного союза за последние пару лет, и оно продолжит это делать в ближайшие годы.

Новый миграционный пакт также очень чувствителен с политической точки зрения. Для меня это важная тенденция, и я думаю, что важнее сосредоточиться на этих более общих, качественных аспектах законодательства ЕС. Какое законодательство мы на самом деле видим на уровне ЕС? И как это законодательство повлияет на общество? Я думаю, что это очень хорошая дискуссия. А также при подготовке к выборам в Европейский парламент, потому что это действительно означает, что законодательство ЕС сегодня действительно о чем-то говорит.

Речь идет уже не только о техническом регулировании, но и о трудном политическом выборе, и поэтому действительно важно, кто будет избран в Европейский парламент в этом году".

Но откуда взялось это число в 80%? Его можно отнести к Жаку Делору, который был председателем Европейской комиссии с 1985 по 1995 год. Он сыграл ключевую роль в создании единого рынка евро и современного Европейского Союза.

Однажды Делор сказал в своей речи, что к 2000 году "80% экономического законодательства будет исходить из Сообщества".

Эта фраза оставила свой след, и с тех пор она регулярно повторяется и неверно истолковывается.