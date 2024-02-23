Юлия Навальная стала мишенью кампании по дезинформации

В сети появились отредактированные в Photoshop изображения.

РЕКЛАМА

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального его вдова Юлия Навальная стала объектом кампании по дезинформации в Интернете. Различные источники обвиняют ее в том, что она состоит в новых отношениях с российским миллиардером, несмотря на недавнюю смерть мужа.

Давайте разберемся, что же стоит за этим.

19 февраля Юлия Навальная опубликовала видео, в котором пообещала продолжить политическую деятельность своего покойного мужа.

В течение нескольких часов многочисленные аккаунты на платформе X, бывшей Twitter, начали массово делиться снимками Навальной с другим мужчиной на пляже, обвиняя вдову в том, что она уже нашла себе нового мужчину.

Мы провели обратный поиск изображений и обнаружили, что эта фотография на самом деле была опубликована в Instagram в августе 2021 года российским бизнесменом Евгением Чичваркиным — тем самым человеком, который стоит рядом с Навальным на снимке.

Чичваркин бежал из России в Великобританию в 2009 году. С 2010 года он пожертвовал Алексею Навальному более 100 000 евро, согласно статье, опубликованной два года назад журналом Time.

Чичваркин — соучредитель и бывший владелец "Евросети", первого российского дистрибьютора мобильных телефонов. Сейчас он занимается торговлей вином и стал яростным критиком президента России Владимира Путина.

Бизнесмен опубликовал эти фотографии, сделанные вместе с Навальным, которого он называет своим близким другом, на следующий день после внезапной смерти оппозиционера в тюрьме за Полярным кругом.

Второй снимок, появившийся в социальных сетях и обвиняющий Навальную и Чичваркина в отношениях, опубликован ниже. На снимке Навальная якобы обнимает Чичваркина, а он держит в руке сигарету с марихуаной.

И снова, используя инструмент обратного поиска изображений, мы обнаружили, что эта фотография была изменена. Настоящая фотография была сделана AFP в 2013 году, на ней Навальная обнимает своего мужа после освобождения из тюрьмы. Как видите, лицо Чичваркина и сигареты были добавлены к оригинальному изображению.

Юлия Навальная не в первый раз подвергается нападкам в рамках такой дезинформационной кампании, на самом деле оба этих вводящих в заблуждение изображения циркулируют в Интернете уже много лет. Первоначально ими поделились такие сайты, как pravda-en.com, распространяющий прокремлевскую дезинформацию.