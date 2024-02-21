Cube: может ли холодная погода стать причиной болезни?

Вы наверняка слышали, что с наступлением холодов нужно укрываться, чтобы не простудиться. Но так ли это на самом деле? Может ли сама по себе холодная погода стать причиной вашей болезни?

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Когда температура падает, может показаться, что все вокруг вдруг начинают чихать и кашлять. Но бактерии и вирусы существуют круглый год, так почему же грипп или простуда чаще всего случаются зимой?

В 2022 году ученые раскрыли причину, по которой мы чаще болеем респираторными заболеваниями в холодное время года. Основная состоит в том, что холодный воздух повреждает иммунную реакцию носа, создавая благоприятную ситуацию для размножения микробов.

Исследователи из США обнаружили, что когда температура внутри носа падает на 5 градусов Цельсия (с 37 до 32), стенки носа ослабевают.

Это происходит потому, что при таком падении температуры погибает почти 50% из миллиардов полезных бактерий, необходимых нам для борьбы с вирусами.

"Как только в обществе появляются эти вирусные популяции, защитные силы организма снижаются в холодное время года, - объясняет завкафедрой фармацевтических наук Северо-Восточного университета (Бостон, США) Мансур Амиджи. - Даже изменение температуры на 5 градусов, с 37 до 32 градусов, может привести к снижению наших защитных сил в отношении инфекций. Однако присутствие вируса имеет решающее значение. Простудное заболевание невозможно без присутствия вируса в окружающей среде".

Это исследование противоречит предыдущим, согласно которым простуда не оказывает влияния на нашу иммунную систему.

Но для того чтобы подхватить простуду, необходимо вступить в контакт с риновирусом, а чтобы заболеть гриппом - заразиться им.

Так что если вы носите шапку или не выходите на улицу с мокрыми волосами, это не убережет вас от болезни. Но какой же способ лучше?

Оказывается, пандемия популяризировала один важный предмет, помогающий бороться с назойливыми микробами.

"Мы обнаружили одну вещь, которую уже делают во многих частях мира, - это ношение масок. - продолжает Амиджи. - Несмотря на то, что Covid-19 утих и опасения не столь велики, но если вы используете более плотную маску, или даже традиционные маски N95 или KN95, но с, возможно, дополнительной защитой, они согревают ваш нос. И это само по себе тоже защищает. То есть вы можете предотвратить попадание этих частиц внутрь, но при этом сохраняете тепло в носу, так что ваша защита в этом случае также намного сильнее".

А пока мы ждем появления назальных препаратов, способных поддерживать температуру внутри носа, стоит укрывать нос и надевать маску.