Сараево приближается к началу официальных переговоров о вступлении БиГ в Европейский союз. В четверг 27 лидеров блока на встрече в Брюсселе дали этому шагу зелёный свет

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Это произошло через восемь лет после того, как западнобалканская страна впервые подала заявку на членство в ЕС. Всего девять дней назад Европейская комиссия заявила, что она достигла достаточного прогресса в приведении Боснии и Герцеговины в соответствие со стандартами, ценностями и внешней политикой блока.

"Ваше место - в нашей европейской семье", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на социальной медиаплатформе X.

"Сегодняшнее решение - это ключевой шаг на вашем пути в ЕС. Теперь необходимо продолжать напряженную работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно продвигалась вперёд, как того хочет ваш народ", - добавил Мишель.

Хотя все страны-члены ЕС в принципе поддерживают вступление БиГ в ЕС, некоторые из них - например, Дания и Нидерланды - выразили обеспокоенность "недоработками" в конституционной и избирательной реформах, которые Босния должна была завершить до того, как её сочтут готовой к переговорам о членстве.

В среду в парламенте Нидерландов предложение правоцентристской партии "Новый социальный договор" отложить переговоры было отклонено, что позволило временному премьер-министру Марку Рютте поддержать открытие переговоров.

Босния и Герцеговина - одна из пяти западнобалканских стран, признанных официальными кандидатами на вступление в ЕС. В настоящее время она единственной из них ещё не начала официальные переговоры о членстве.

Глубоко укоренившиеся этнические разногласия и задержки в проведении конституционной, судебной и избирательной реформ не позволили стране догнать своих соседей на пути в Евросоюз.

Однако Босния и Герцеговина рассчитывает на твердую поддержку группы стран, известных как "друзья Боснии", в которую входят Австрия, Хорватия, Италия, Венгрия и Словения.

Чтобы ускорить процесс подачи заявки БиГ, эти страны предложили поставить продвижение Украины и Молдавии к членству в ЕС в зависимость от боснийского продвижения в этом направлении.

Выступая перед саммитом в четверг, канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал: "Это правда, что есть ещё нерешённые вопросы. Но так было и с Украиной. Переговоры о вступлении начинаются только после того, как эти пункты будут выполнены".

Украина и Молдавия находятся на шаг впереди Боснии, поскольку лидеры ЕС уже дали зелёный свет на переговоры в декабре.