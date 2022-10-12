Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в его состав. Эту идею ещё должны единогласно одобрить нынешние 27 членов, прежде чем начнётся долгий процесс переговоров. Брюссель требует от Сараева усиления борьбы с коррупцией и проведения реформ с целью соответствовать стандартам и ценностям ЕС.

«Это наше предложение народу Боснии и Герцеговины, - сказал еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи. - Мы ожидаем, что руководство страны в полной мере воспользуется этой возможностью».

Босния и Герцеговина была разделена после окончания войны в бывшей Югославии, которая унесла 100 тыс жизней в период с 1992 по 1995 год. В стране до сих пор сильны сепаратистские настроения. Столь же сложное наследие имеют и другие западно-балканские государства, которые дожидаются своей очереди в приёмной Евросоюза. Они находят поддержку в Европарламенте, особенно от депутатов из соседних стран.

«В нынешней ситуации многие из них разочарованы слишком медленным сближением с ЕС и чувствуют, что о них забыли, - сказал румынский социалист Виктор Негреску. - Но западно-балканским странам необходимо двигаться к Евросоюзу. Нужно, по меньшей мере некоторым из них, дать кандидатский статус, чтобы укрепить нашего присутствия в их регионе. Претенденты на членство должны увидеть, что продолжение реформ приведёт их в Евросоюз».

Босния и Герцеговина присоединится к семи другим странам, получившим статус кандидата. Дольше всех пытается вступить в ЕС Турция - с 1999 года, но её переговорный процесс заморожен. А последней подала заявку на членство в Евросоюзе Украина.