Эта западнобалканская страна подала заявку на вступление в Евросоюз восемь лет назад. Препятствие для этого - пророссийская позиция руководства Республики Сербской

РЕКЛАМА

Объявляя во вторник утром о своем решении в Европейском парламенте, председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "С тех пор как мы предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата, страна сделала впечатляющие шаги вперед. Всего за год было достигнуто больше прогресса, чем за десятилетие".

"Конечно, для вступления в наш Союз необходим ещё больший прогресс. Но страна демонстрирует, что она может соответствовать критериям членства и стремлению своих граждан стать частью нашей семьи, - добавила фон дер Ляйен. - Будущее Боснии и Герцеговины - в нашем Союзе".

Рекомендация Комиссии должна быть одобрена всеми 27 лидерами ЕС, которые примут решение об этом на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС в декабре 2022 года. Теперь им официально обладают пять западнобалканских стран. До сегодняшнего дня она была единственной из них, ещё не начавшей официальных переговоров о вступлении.

Глубоко укоренившиеся этнические разногласия и задержки в проведении конституционной, судебной и избирательной реформ не позволили стране догнать своих соседей на пути к членству в ЕС.

В своей ежегодной оценке прогресса стран-кандидатов на вступление в ЕС, опубликованной в октябре прошлого года, Комиссия заявила, что для продвижения боснийской заявки необходимы дальнейшие конституционные и избирательные реформы, а также более полное соответствие внешней политике ЕС.

В частности, исполнительная власть Евросоюза была обеспокоена тем, что Республика Сербская, одно из двух территориальных образований страны, выступала за нейтральную позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину.

Только в прошлом месяце президент Республики Сербской Милорад Додик провел свою четвертую встречу с президентом России Владимиром Путиным с момента вторжения российских войск в Украину.

Тем не менее, фон дер Ляйен во вторник заверила: "Босния и Герцеговина теперь полностью соответствует нашей внешней политике и политике безопасности, что крайне важно в нынешние времена геополитических потрясений".

Так называемые "друзья Боснии", среди которых Австрия, Хорватия, Италия, Венгрия и Словения, призвали способствовать её движению к членству такими же темпами, как и Украины.

Российское вторжение придало новый импульс процессу расширения Европейского союза, причем интеграция западнобалканских государств рассматривается многими как решающий фактор для укрепления глобальной значимости блока.

Реагируя на объявление во вторник, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сказал, что открытие переговоров с Боснией и Герцеговиной является "сильным сигналом" для "интеграции Западных Балкан" ЕС.

Если лидеры Евросоюза одобрят рекомендацию Комиссии, то БиГ сможет приступить к следующему этапу переговоров. Но эти переговоры станут лишь началом долгого и зачастую сложного процесса, который может занять годы, прежде чем страна станет полноправным членом ЕС.

Ожидается, что на этой неделе Еврокомиссия представит проект переговорной базы для вступления Украины и Молдавии. Эти рамки также должны быть одобрены лидерами ЕС.