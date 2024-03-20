Ведущие политики ЕС приняли участие в открытии центрального офиса Euronews в Брюсселе

By Euronews

Европейские политики поделились с Euronews своими ожиданиями о предстоящих выборах в Европарламент

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Новый брюссельский формат Euronews Прямой Эфир дал возможность чиновникам ЕС и депутатам Европарламента высказать свое мнение о текущих и будущих задачах союза. Они даже порассуждали о своих собственных ошибках.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: "По поводу Ближнего Востока. Я принимаю критику. Потребовалось больше времени, чтобы стать единым целым, потому что отправная точка такова, что между странами-членами существуют различия. Но уже через несколько недель или месяцев мы можем добиться значительного прогресса. В этом и есть единство, в различиях. Но в то же время такие разногласия могут вредить лидерству ЕС, когда эти различия использовались и используются Путиным, Кремлем, чтобы разжечь эту идею так называемого западного лицемерия".

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас защищает свой Пакт о миграции и говорит, что видит свою Европейскую народную партию в центре нового парламента, хотя и не исключает возможного союза с консерваторами.

"Если взять Рим, то я не вижу в Джордже Мелони катализатора крайнего путинского профиля. Я вижу в ней барьер для крайне правых и друзей Путина. Так что давайте немного подождем. Давайте не будем торопиться с выводами. Мы все еще находимся в 20-х числах марта", - сказал Маргаритис Схинас.

Дебаты между евродепутатами были напряженными, но не без юмора.

Петер Лизе, Германия, депутат Европарламента от ЕНП: "Когда я разговариваю с фермерами, я, конечно, говорю им: будьте осторожны, следуйте правилам. И отстаивайте свою точку зрения".

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Испания, депутат Европарламента от S&D: "Да, Европарламент напрямую представляет 403 миллиона европейских граждан в 27 странах-членах, но они не знают о нем достаточно. Конечно, есть Euronews, но этого недостаточно. Нам нужно сформировать европейское общественное мнение".

Гвендолин Дельбос-Корфильд, Франция, евродепутат от партии "Зеленые": "Вы опрашивали людей вокруг парламента. Я уверена, что вы могли бы выйти и на другие улицы Брюсселя. У вас было бы гораздо больше людей, которые не знают о выборах. Как о них узнать?"

Несмотря на разногласия, общим посланием со сцены стал призыв к гражданам Европы голосовать на июньских выборах.

Джереми Уилкс, Euronews: "Делитесь с нами своими мыслями в социальных сетях и следите за телеверсией Euronews, а также на сайте euronews.com".