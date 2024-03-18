REDACt: Европа поможет подготовиться к землетрясениям

Немало европейцев проживает в сейсмически опасных зонах. В рамках нового проекта ЕС, Греция,Турция, Молдавия и Румыния теперь будут обмениваться данными и вместе отслеживать начало землетрясений, чтобы повысить шансы на спасение людей.

Чуть больше года назад в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8.

Греция и ещё три страны региона, включая Турцию, решили укрепить трансграничное сотрудничество в области управления сейсмическими рисками.

Цель этого европейского проекта REDACt (Rapid Earthquake Dammage Assessment Consortium) – быстро определить ущерб и облегчить проведение спасательных операций.

В проекте используется единая методология для всех четырёх стран-участниц, чтобы определить местоположение и зарегистрировать движение грунтов, отмечает Эммануил Киртас, заместитель координатора REDACt и доцент Международного греческого университета (IHU).

"Всего через 10 или 15 минут мы получаем первые данные c платформы REDACt, которые затем предоставляем властям", – говорит он.

В Институте сейсмологии в Салониках (ITSAK) за землетрясениями в регионе следят в режиме реального времени. И происходят они очень часто.

Как определить сейсмическую активность?

Мониторинг ведётся с помощью десятков беспроводных акселерометров. Этинебольшие устройства, измеряющие сейсмические колебания, разработали в Институте. Цена прибора – всего около 100 евро, в то время как коммерческие акселерометры стоят от 7 000 до 8 000 евро.

Собственное оборудование позволяет покрывать большую площадь и быстро получать результаты.

"Мы установили эти небольшие недорогие акселерометры в 31 школе города, выбирая при этом разные почвенные условия. Таким образом, мы можем получить представление об изменениях в геологических слоях, а также о сейсмическом воздействии на конкретное здание через пять минут после начала толчков", – поясняет Николаос Теодулидис, директор по исследованиям в ITSAK/EPPO.

Эти результаты позволяют исследователям выявить слабые места в конструкции зданий и разработать более подходящие аварийные меры.

Общий бюджет RedAct составляет почти миллион евро (974 860,00 евро), при этом 92% финансируется в рамках политики сплочения ЕС. В проекте участвуют Греция, Румыния, Молдавия и Турция.

Прогнозирование рисков и работа с населением

Платформа срабатывает только при землетрясениях магнитудой 4 и выше – порог, при превышении которого сейсмическая активность может нанести значительный ущерб зданиям и инфраструктуре. Через несколько минут после начала толчков REDACt создаёт карты разжижения грунтов и оползней.

"Эти карты, безусловно, очень полезны как в проактивном плане, при подготовке сценариев, так и в реактивном, когда мы говорим, в какой район нам следует отправиться в первую очередь, на что направить наши усилия сразу после землетрясения", – говорит Николаос Климис из Университета Фракии имени Демокрита.

Но проект также уделяет большое внимание просвещению, предлагая онлайн-тренинги, опросники и интерактивное мобильное приложение, которое позволяет семьям отслеживать передвижения своих близких, указывает путь к убежищам в пределах 5 минут ходьбы и даёт инструкции, которым нужно следовать во время землетрясения.