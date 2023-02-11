Поисково-спасательные операции в Турции и Сирии продолжаются

Число погибших в результате землетрясения и последующих подземных толчков в Сирии и Турции растёт и по последним данным превысило 25 400 (21 848 в Турции, по данным президента Эрдогана, 3 553 в Сирии, по данным французского агентства AFP).

В турецком городе Адыяман на юго-востоке страны извлекли женщину из-под обломков рухнувшего здания через 128 часов после того, как оно было разрушено мощным землетрясением. Спасатели вынесли Эмине Мурат на носилках. Поиски продолжаются, хотя надежды найти под развалинами живых людей всё тают.

Между тем армяно-турецкая граница впервые за 35 лет открылась для доставки гуманитарных грузов пострадавшим от землетрясения. Пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении пересекли границу через пограничный пункт Аликан. Турция, безоговорочно поддерживая Азербайджан, в одностороннем порядке закрыла границу в 1993 году во время первой Карабахской войны.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прибыл в субботу в пострадавший от землетрясения сирийский Алеппо, чтобы осмотреть некоторые больницы и убежища с министром здравоохранения Сирии и губернатором города.

Организация Объединенных Наций заявляет, что в результате стихийного бедствия в Сирии без крова могли остаться до 5,3 миллиона человек, в том числе 200 000 человек только в Алеппо.

По прибытии Гебрейесус сообщил, что привёз с собой 37 тонн лекарств и материалов для неотложной мединской помощи.