By Euronews

Помощь будет доставляться морским путем через Кипр

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Председатель Европейской комиссии заявила, что в пятницу благотворительное судно отправится в сектор Газа в рамках пробной операции по тестированию нового гуманитарного морского коридора. Помощь будет доставляться через Кипр.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС вместе с США, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами-партнерами запускает морской коридор для доставки больших объемов помощи в Газу, которая сталкивается с "гуманитарной катастрофой".

Она сообщила журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидесом, что коридор откроется уже в воскресенье, а в пятницу благотворительная организация Open Arms проводит пробный рейс.