Число жертв голода в Газе растёт. Евросоюз усилил давление на Израиль с тем, чтобы он открыл маршруты поставки гуманитарной помощи жителям анклава по суше и морю.

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В секторе Газа от голода и обезвоживания умерли 20 человек. Такие данные приводит подконтрольный группировке ХАМАС Минздрав Палестины.

ЕС усилил давление на Израиль с тем, чтобы тот открыл маршруты доставки гумпомощи по морю и суше. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что союзники Израиля теряют терпение.

Израильские чиновники заявили, что власти рассматривают варианты регулярных поставок продовольствия в Газу, в частности, по морскому пути с Кипра.

Стало известно, что по меньшей мере 15 человек были убиты в центральной части Газы в среду вечером. Два авиаудара были нанесены по зданиям в Дейр-эль-Балахе, ещё один - по лагерю беженцев Нусейрат.

Тем временем, родственники погибших в секторе палестинцев встретились в частном порядке с главой ООН Гутерришем и членами Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Имад Аль-Тамими, американо-палестинский врач врач:

“Это трагично. Я участвовал в разных миссиях, но это было самое ужасное, что я видел в своей жизни. Я умоляю каждого проявить человечность и сделать что-нибудь, чтобы остановить это."

"Вы слышали, видели это по телевизору, но, честное слово, мы жили в Газе в течение 13 дней, и это было нелегко".

Хотя гуманитарная ситуация чрезвычайно сложная на всей территории анклава, особенно тяжело приходится тем 300 тысячам палестинцев, которые остались на изолированном севере. Жителям приходится питаться сорняками и кормами для животных, чтобы выжить. По данным ООН, каждый шестой ребенок младше двух лет, проживающий в северных районах сектора, страдает от острого недоедания.