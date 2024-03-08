США создадут морской гуманитарный коридор в Газу

Джо Байден, выступившей с ежегодным посланием "О положении Союза", объявил, что США и их международные партнёры начнут отправку помощи в Газу по морю. Для этого на побережье анклава будет создан временный причал.
Американские военные обустроят на побережье Газы "временный порт", который сможет принимать крупные грузы с продовольствием, водой и медикаментами. Об этом объявил Джо Байден, выступая перед Конгрессом с посланием "О положении Союза".
Глава Белого дома подтвердил, что Израиль имеет полное право защищаться и делать всё возможное для освобождения заложников, но добавил, что сохранение жизней мирных палестинцев и доступ к гуманитарной помощи не могут быть "второстепенным вопросом или разменной монетой".
Все детали "экстренной мисси" пока не были раскрыты. Известно, что операция не предусматривает размещения американского военного персонала в Газе.
На днях в СМИ просочилась информация о том, что Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по морю впервые с момента террористического нападения ХАМАС 7 октября. Переговоры о потенциальном морском коридоре велись также с региональными партнёрами Вашингтона, в частности, странами Персидского залива.
Досмотр грузов, по сообщениям, будет организован на Кипре.
На Израиль оказывается давление, ряд стран и организаций требует обеспечить ежедневное движение грузовиков и открыть больше пунктов пересечения границы. В настоящее время очень ограниченные наземные маршруты доставки гуманитарной помощи дополняются воздушными десантами.
Старший координатор ООН по Газе Сигрид Кааг, выступая в четверг, назвала сброс продовольствия "свидетельством нашей общей гуманности", добавив, что "это лишь капля в море".
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик приветствовал идею американского морского коридора, но подчеркнул важность увеличения объёмов доставок помощи по суше.
Еврейское государство, в свою очередь, утверждает, что проблема заключается в распределении полученной помощи в Газе. Ави Хайман, пресс-секретарь израильского правительства, в четверг обвинил боевиков ХАМАС в том, что они фактически крадут международную помощь у жителей анклава.
Решение Байдена отдать приказ о строительстве временного порта было принято на фоне предупреждений ООН о массовом голоде среди более чем двухмиллионного населения анклава после пяти месяцев боёв между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками.
Перед выступлением Байдена демонстранты, в частности, те, кто причисляют себя к левому крылу Демократической партии, собрались у Белого дома, чтобы призвать к прекращению огня в Газе.