США создадут морской гуманитарный коридор в Газу

Джо Байден, выступившей с ежегодным посланием "О положении Союза", объявил, что США и их международные партнёры начнут отправку помощи в Газу по морю. Для этого на побережье анклава будет создан временный причал.

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Американские военные обустроят на побережье Газы "временный порт", который сможет принимать крупные грузы с продовольствием, водой и медикаментами. Об этом объявил Джо Байден, выступая перед Конгрессом с посланием "О положении Союза".

Глава Белого дома подтвердил, что Израиль имеет полное право защищаться и делать всё возможное для освобождения заложников, но добавил, что сохранение жизней мирных палестинцев и доступ к гуманитарной помощи не могут быть "второстепенным вопросом или разменной монетой".

Израиль должен внести свой вклад. Израиль должен допустить больше помощи в Газу, обеспечить, чтобы гуманитарные работники не попадали под перекрёстный огонь. Они объявляют, что собираются открыть контрольно-пропускной пункт на севере Газы. Руководству Израиля я говорю следующее: гуманитарная помощь не может быть второстепенным вопросом или разменной монетой. Защита и спасение невинных жизней должны быть приоритетом. Джо Байден 46-й президент США

Все детали "экстренной мисси" пока не были раскрыты. Известно, что операция не предусматривает размещения американского военного персонала в Газе.

На днях в СМИ просочилась информация о том, что Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по морю впервые с момента террористического нападения ХАМАС 7 октября. Переговоры о потенциальном морском коридоре велись также с региональными партнёрами Вашингтона, в частности, странами Персидского залива.

Досмотр грузов, по сообщениям, будет организован на Кипре.

На Израиль оказывается давление, ряд стран и организаций требует обеспечить ежедневное движение грузовиков и открыть больше пунктов пересечения границы. В настоящее время очень ограниченные наземные маршруты доставки гуманитарной помощи дополняются воздушными десантами.

Старший координатор ООН по Газе Сигрид Кааг, выступая в четверг, назвала сброс продовольствия "свидетельством нашей общей гуманности", добавив, что "это лишь капля в море".

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик приветствовал идею американского морского коридора, но подчеркнул важность увеличения объёмов доставок помощи по суше.

Еврейское государство, в свою очередь, утверждает, что проблема заключается в распределении полученной помощи в Газе. Ави Хайман, пресс-секретарь израильского правительства, в четверг обвинил боевиков ХАМАС в том, что они фактически крадут международную помощь у жителей анклава.

Израиль контролирует всю поступающую помощь, все воздушные десанты, всё, что поступает. И мы будем продолжать это делать каждый день. Мы всё лучше справляемся с распределением, но ХАМАС пытается украсть помощь. Они активно разворовывают помощь. Ни один член ХАМАС не голодает. Ави Хайман пресс-секретарь правительства Израиля

Решение Байдена отдать приказ о строительстве временного порта было принято на фоне предупреждений ООН о массовом голоде среди более чем двухмиллионного населения анклава после пяти месяцев боёв между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками.

Перед выступлением Байдена демонстранты, в частности, те, кто причисляют себя к левому крылу Демократической партии, собрались у Белого дома, чтобы призвать к прекращению огня в Газе.