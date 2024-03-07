Война в секторе Газа: перемирия к началу Рамадана не будет

By Euronews

Делегация ХАМАС покинула Каир, пообещав вернуться к переговорам на следующей неделе. В Израиле заявили, что операция на юге сектора Газа будет продолжена.

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Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановлены до будущей недели. Это означает, что к началу священного для мусульман месяца Рамадан (10 марта) временное перемирие установлено не будет, как на это надеялись посредники из США, Египта и Катара. Делегация ХАМАС покинула Каир, обвинив Израиль срыве сделки.

В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию в секторе, включая южный город Рафах, до полного разгрома группировки и возвращения всех заложников.

Переговоры "зашли в тупик", в частности, из-за требования ХАМАС, касающегося сделки по поэтапному прекращению боевых действий, сообщает Associated Press со ссылкой на египетских чиновников. Кроме того, группировка отказывается освободить оставшихся заложников, пока израильская армия не покинет территорию Газы. Представители Израиля не принимали участия в переговорах в Каире, так как боевики отказались предоставить информацию об оставшихся в живых заложниках.

Гуманитарная помощь продолжает поступать в сектор Газа по воздуху. Продукты и предметы первой необходимости сбрасываются с самолетов на парашютах.

Представители ООН в четверг выразили глубокую обеспокоенность тем, что все большее число детей в Газе умирает от голода. На юге сектора сотни тысяч людей, бежавшие из других районов Газы, живут в палатках, страдая от нехватки продовольствия, роста цен и отсутствия источников дохода.

В преддверии Международного женского дня британские гуманитарные организации обратились с призывом о прекращении огня, напомнив, что жертвами этой войны уже стало немало девочек и женщин.