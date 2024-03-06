Открылся предвыборный съезд Европейской народной партии

By Euronews

Еврокомиссия стала слишком технократической, утверждают критики её председателя. Французские республиканцы говорят, что на самом деле Урсула фон дер Ляйен - кандидат президента Эммануэля Макрона, а не правоцентристов

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Европейская народная партия, крупнейшая на континенте политическая семья, начала свой предвыборный съезд в Бухаресте. Делегаты примут программный манифест и утвердят Урсулу фон дер Ляйен в качестве ведущего кандидата от правоцентристов на европейских выборах 9 июня. Это позволит ей руководить исполнительной властью ЕС ещё пять лет, если народники сохранят за собой большинство мест в Европарламенте.

Генеральный секретарь партии Танасис Баколас сказал корреспонденту Euronews в Румынии, что партия уверена в успехе этого плана:

У нас есть один кандидат на эту должность. Это действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, человек с богатым послужным списком, чья приверженность Европе не подлежит сомнению. В четверг пройдёт голосование в соответствии с нашими процедурами и процессы. Мы очень надеемся, что госпожа фон дер Ляйен станет нашим ведущим кандидатом на европейских выборах. Конечно же, мы с нетерпением ждем её второго срока на посту.

Недавно Европейская народная партия подверглась критике за то, что она перестала поддерживать некоторые аспекты «Зелёной сделки» стран ЕС. Это климатическая политика, инициированная Комиссией фон дер Ляйен. После бурных акций протеста работников сельского хозяйства ЕНП позиционирует себя как партия, поддерживающая фермеров, частично уступая их просьбам о смягчении экологических требований.

Генсек ЕНП Танасис Баколас:

Вы должны слушать людей. Это именно то, что мы делаем. Мы подверглись нападкам и встретили много сопротивления, когда слушали фермеров. А они просили общество в целом и нас, как партию, прислушаться к их чаяниям, потому что крестьяне - это хранители земли. Они заботятся о земле.

Несмотря на мощную поддержку однопартийцев, Урсула фон дер Ляйен сталкивается на съезде с некоторой внутренней оппозицией, прежде всего со стороны французских республиканцев. Они обвиняют немку в том, что её Комиссия стала слишком технократической, отодвинув на второй план идеологию христианских демократов. Это якобы позволяет европейскому большинству сдвинуться влево. Эти французы утверждают, что она на самом деле кандидат президента Эммануэля Макрона.