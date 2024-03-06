Манифест ЕНП: от ограничения миграции до пересмотра "Зелёной сделки"

By Mared Gwyn Jones in Bucharest

Правоцентристская Европейская народная партия лидирует в опросах общественного мнения в преддверии июньских выборов. В среду ЕНП начала предвыборную кампанию в Бухаресте, где она утвердит свой манифест

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В документе излагается целый ряд предлагаемых экономических, социальных и институциональных реформ. Но в основе предвыборной платформы группы лежат три определяющих вопроса: миграция, климат и оборона.

Среди предложенных планов - спорная передача рассмотрения заявлений о предоставлении убежища третьим странам по разработанной Великобританией "руандийской модели", увеличение финансовой поддержки фермеров и рыбаков для адаптации к климатическим изменениям, а также оборонно-промышленная стратегия ЕС.

ЕНП, объединяющая христианско-демократические, либеральные и консервативные партии Европы, останется крупнейшей фракцией Европарламента после июньского голосования, а её главный кандидат Урсула фон дер Ляйен - фаворитом на переизбрание председателем Европейской комиссии.

Но группа также находится под пристальным вниманием, поскольку стремится вернуть себе политические позиции, которые она быстро теряет в борьбе с ультраправыми из-за углубляющегося экономического спада и разочарования в политической элите.

В настоящее время существует множество предположений о том, что ЕНП, которая на протяжении десятилетий формировала "большую коалицию" с центристскими группами в Европейском парламенте, может вместо этого навести мосты с ультраправыми или евроскептиками по мере того, как избиратели будут склоняться вправо.

Euronews анализирует основные положения манифеста группы.

Укрепление "крепости Европа"

Миграция - одна из главных тем манифеста, которая упоминается в общей сложности 18 раз. ЕНП выдвигает себя в качестве прагматичной центристской партии, обвиняя крайне правых в отказе от "конструктивного взаимодействия", а левых - в нежелании сократить нелегальную миграцию.

Только в прошлом году число заявлений на получение убежища в ЕС подскочило на 18%. Недавнее исследование показало, что избиратели, опасающиеся "исчезновения своей национальной и культурной идентичности" из-за иммиграции, могут иметь определяющее значение для результатов выборов.

В ответ на это ЕНП хочет укрепить Frontex, пограничную службу ЕС, утроив штат сотрудников, увеличив её полномочия и бюджет. В настоящее время агентство находится под расследованием омбудсмена ЕС на предмет соблюдения обязательств по защите прав человека.

Манифест также черпает вдохновение в радикальных мерах, принятых Великобританией, консервативное правительство которой поклялось "остановить лодки", перевозящие мигрантов из континентальной Европы к британским берегам.

В тексте предлагается позаимствовать так называемый "руандийский план" правительства Риши Сунака, предусматривающий депортацию просителей убежища в "безопасные третьи страны", где в случае удовлетворения их ходатайств они останутся, а ЕС будет принимать на свою территорию определенное количество ежегодно. На беженцев из Украины такие квоты не распространяются.

И это несмотря на то, что британский Верховный суд признал противоречивый план Соединённого Королевства нарушающим международное право.

Италия недавно одобрила аналогичную спорную сделку с Албанией, согласно которой прошения о предоставлении убежища будут рассматриваться на албанской территории до того, как успешным заявителям будет предоставлен въезд в Италию. Это соглашение было высоко оценено самой фон дер Ляйен.

Манифест также поддерживает дальнейшие сделки со странами происхождения и транзита, в которых деньги ЕС вливаются в обмен на более строгие ограничения миграции, по образцу Меморандума о взаимопонимании с Тунисом.

"Зелёная сделка" остается в силе

Недавно партию обвинили в противодействии Европейской "Зелёной сделке" - знаковому своду законов, направленных на борьбу с повышением глобальной температуры. В 2023 году группа законодателей от ЕНП попала под огонь критики за организацию кампании по блокированию Закона о восстановлении природы, направленного на приведение в естественное состояние не менее 20% наземных и морских экосистем к 2030 году.

Но группа обещает открыть "следующий этап" "Зелёной сделки", отдав приоритет технологиям "сделано в Европе", чтобы повысить способность ЕС конкурировать с США и Китаем, а также предоставить фермерам, рыболовам и МСП большую финансовую поддержку для адаптации на переходный период.

В ранее просочившемся проекте манифеста ЕНП предлагалось пересмотреть запрет ЕС на продажу новых автомобилей с выбросами CO2 с 2035 года. Но в последний момент эта идея была исключена из проекта. В окончательном тексте уточняется, что "инженеры, а не политики, вместе с рынком должны принимать решение о наилучшей технологии для достижения углеродной нейтральности".

Признаки того, что ЕНП может отказаться от ключевой экологической политики, рискуют вызвать трения с самой фон дер Ляйен, которая разработала "Зёленую сделку" и сравнила её в 2019 году с "полётом человека на Луну". Окончательный текст манифеста направлен на то, чтобы найти золотую середину, пообещав бороться с изменением климата и при этом обеспечить экономическую безопасность.

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Однако главу Еврокомиссии также критикуют за то, что она поддалась политическому давлению и отказалась от прогрессивного варианта "Зелёной сделки", который сама же отстаивала.

Волна массовых протестов фермеров в последние месяцы заставила Комиссию Фон дер Ляйен поспешно пересмотреть закон, направленный на сокращение использования пестицидов. Она также ввела меры по защите производителей продовольствия от дешевого украинского импорта и позволила им использовать земли, которые ранее должны были оставаться под паром по экологическим соображениям.

Брюссель также объявил о мерах по сдерживанию роста популяций крупных хищников, таких как медведи и волки, что является большой проблемой для фермеров в высокогорных районах от Испании до Румынии, которые говорят, что их стада становятся жертвами диких зверей.

Утверждение Фон дер Ляйен о том, что волк представляет "реальную опасность" для домашнего скота и жизни людей, было названо раздутым, ошибочным и лично мотивированным. Самец волка загрыз собственную пони Фон дер Ляйен по кличке Долли на северо-востоке Германии в 2022 году.

"Европа, которая может защитить себя".

Фон дер Ляйен пообещала сделать оборону центральным элементом своего второго мандата, пытаясь устранить последствия десятилетий сокращения оборонных расходов, поскольку война возвращается на европейскую землю.

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Во вторник Еврокомиссия представила новую стратегию оборонной промышленности, призванную увеличить производство и закупки оружия и боеприпасов в ЕС. В манифесте ЕНП содержится призыв к принятию целого ряда дополнительных мер, включая создание должности европейского комиссара по вопросам безопасности и обороны, поручение странам-членам совместно закупать военное оборудование и введение новых ограничений на экспорт оружия. В нем также содержится призыв к созданию специального оборонного фонда ЕС в рамках союзного бюджета. Эти меры должны в конечном итоге привести к созданию "общего рынка обороны", считает ЕНП.

Оборонная промышленность ЕС, которая в значительной степени структурирована по национальному признаку, подвергается критике за нерасторопность в обеспечении боеприпасами вооруженных сил Украины.

Перспектива совместного выпуска долговых обязательств или оборонных облигаций, которые фискально-консервативные страны, вероятно, сочтут посягательством на национальную компетенцию, в манифесте не фигурирует.

В тексте содержится предложение президента Франции Эммануэля Макрона о европейском ядерном сдерживании.

Решения об "общем рынке обороны", а также о санкциях против "тоталитарных режимов по всему миру" больше не должны требовать единогласного благословения всех лидеров ЕС, говорится в манифесте.