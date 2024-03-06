Съезд EPP: Бухарест на два дня стал столицей европейских правых

Европейская народная партия готовится выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен в качестве основного кандидата на грядущих выборах. Правые обещают в случае победы ужесточить миграционную политику ЕС.

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В Бухаресте открылся двухдневный съезд Европейской народной партии (EPP), на котором будет принят предвыборный манифест, а Урсулу фон дер Ляйен утвердят в качестве кандидата от умеренных правых на должность главы Еврокомиссии.

Переизбрание фон дер Ляйен поддерживают христианские демократы от ХДС до "Гражданской платформы" польского премьер-министра Дональда Туска и греческой "Новой демократии" Кириакоса Мицотакиса. Французские правые, напротив, заявили, что фон дер Ляйен слишком близка к центристу Макрону, и не будут за неё голосовать. В любом случае альтернативных кандидатов у EPP нет.

Крупнейшая фракция в Европарламенте, возглавляемая Манфредом Вебером, испытывает давление со стороны ультраправых, которым прочат победу на июньских выборах в ряде стран, например, во Франции.

Чтобы перетянуть на себя повестку, EPP призывает к дальнейшим миграционным реформам: в частности, предлагается переправлять нелегалов в третьи страны, где они будут дожидаться решения по предоставлению убежища в ЕС. По сути речь идёт о европейской копии британского проекта депортации мигрантов в Руанду.

Европейские выборы в июне приведут к обновлению руководства основных институтов Европейского союза, что должно отразить политический баланс, сложившийся в результате голосования.

У EPP есть шансы на победу, а у Урсулы фон дер Ляйен – на переизбрание.