Урсула фон дер Ляйен рада возглавлять Еврокомиссию и дальше

Программа "О положении Союза": Глава Еврокомиссии решила переизбираться. Санкции ЕС имени Навального. Венгрия не поддержала призыв к Израилю. Брюссельский сюрреализм

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Нельзя сказать, что это стало неожиданностью, но была некоторая интрига по поводу того, кто станет ведущим кандидатом от Европейской народной партии на июньских выборах. Теперь это позади.

Урсула фон дер Ляйен выдвинула свою кандидатуру на переизбрание и сказала на этой неделе, что её воодушевляет возможность остаться на второй срок на посту председателя Европейской комиссии.

Народная партия рада видеть её в качестве своего главного представителя, учитывая известность, которую эта немка приобрела в ЕС и остальном мире.

Но на встрече с партийной фракцией в Европарламенте фон дер Ляйен заявила о своих "красных линиях" относительно того, с кем после выборов народники могут заключать союзы:

По эту сторону от "красной линии" находятся те, кто выступает за демократию, защищает наши ценности, твёрдо придерживается верховенства закона, поддерживает Украину, борется с попыткой Путина ослабить и разделить Европу. Такие политики явно с нами.

Санкции имени Навального

Фон дер Ляйен получила высокую оценку за достижение согласия в отношении поддержки Евросоюзом Украины после российского вторжения. К одному из таких консенсусов удалось прийти на этой неделе, когда был одобрен 13-й пакет санкций против России.

Он нацелен на компании, которые помогают Москве получать продукцию военного назначения. Они находятся в Китае, Турции и Северной Корее.

Чтобы показать свое потрясение смертью в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, глава дипломатии Евросоюза представил предложение, которое связывает эти два вопроса:

Как сказала нам Юлия Навальная, Путин - это не Россия, а Россия - не Путин. Мы опубликовали заявление по поводу смерти Алексея, и я предложил присвоить нашему режиму Глобальных санкций за нарушение прав человека его имя. Это поможет сохранить память о нём.

Министры иностранных дел ЕС выразили политическое согласие с этим предложением, сказал Жозеп Боррель.

Венгрия не поддержала призыв к Израилю

Однако не было консенсуса по поводу заявления с призывом к прекращению огня в секторе Газа, где погибло 29 тысяч палестинцев, по данным министерства здравоохранения, которым управляет ХАМАС.

И снова, что неудивительно, Венгрия оказалась единственной из 27 стран, не поддержавшей заявление, которое также призывало Израиль не проводить наземную операцию в городе Рафах.

Там укрываются 1,5 миллиона палестинцев, и гуманитарная катастрофа выйдет на новый уровень, предупредила ООН. Администратор одного из её агентств, ПРООН, занимающегося вопросами развития, провел встречи с Европейской комиссией в начале недели.

Затем Ахим Штайнер дал интервью Euronew.

Да Сильва: Ахим Штайнер, менеджер ПРООН, большое спасибо, что пришли в нашу студию. Нас сейчас, конечно, беспокоит ситуация на юге, в Рафахе, недалеко от границы с Египтом. Не думаете ли вы, что эвакуация палестинцев в Египет станет каким-то решением?

Штайнер: Я хочу лишь сослаться на призыв Генерального секретаря и думаю, что единственным ответом сейчас является гуманитарное прекращение огня. Полагаться на эвакуацию, может быть, миллиона человек, которые уже являются внутренне перемещенными лицами, в этих обстоятельствах может, как многие говорят, привести к абсолютно катастрофическим человеческим жертвам. Поэтому спекуляции о том, куда ещё люди могли бы переселиться, я думаю, не являются тем, что мы в ООН считаем возможными. Мы не хотим участвовать в принудительном переселении людей.

Да Сильва: Будут ли ПРООН и другие агентства каким-то образом помогать Агентству ООН по делам палестинских беженцев или замещать его? Учитывая обвинения в возможном найме членов ХАМАС...

Штайнер: Многие из нас в семье Объединённых Наций не видят альтернативы тому, чтобы полагаться на инфраструктуру, услуги и потенциал БАПОР для оказания гуманитарной поддержки. Ситуация для этого и так экстремальная, как с точки зрения отсутствия поддержки извне, доступа к помощи и многих ограничений, так и из-за сложной ситуации в Газе. Мы пытаемся больше сотрудничать друг с другом, чтобы расширить пространство для гуманитарной поддержки, а после всего этого также помочь людям в восстановлении.

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Да Сильва: Многое из этого касается ситуации в Украине, которая, я думаю, также занимала важное место в ваших дискуссиях с коллегами из Европейского Союза. Есть ли уже возможность готовить восстановление и долгосрочное планирование для Украины?

Штайнер:ПРООН развивает партнёрские отношения с Украиной с тех пор, как на неё напала Россия. Наш вклад в это партнёрство заключается в том, чтобы помочь Украине поддерживать работу основных государственных и управленческих служб. Мы также уделяем особое внимание скорейшему восстановлению и реконструкции малых и средних предприятий. Многие в Украине потеряли всё, весь свой бизнес. Это может быть парикмахерская или авторемонтная мастерская или компьютерные услуги. Многие украинцы лишились всего, многим пришлось уехать. Они стали вынужденными переселенцами. Одним из приоритетов государства стало помочь им восстановиться в качестве предпринимателей. Людям нужно не только вернуть себе средства к существованию. Они должны вновь обрести человеческое достоинство, а не просто полагаться на себя в получении дохода.

Брюссельский сюрреализм

В заключение программы поговорим немного об искусстве.

По традиции страна-председатель Совета ЕС организует ряд культурных мероприятий. В случае с Бельгией было решено отпраздновать 100-летие сюрреализма двумя крупными выставками.

«Историю о том, как не смеяться» можно осмотреть в Брюссельском центре искусств Bozar. Другая, под названием «Представьте», выставлена в Королевском музее изящных искусств.

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Можно сказать, что некоторые политические события в Брюсселе часто создают сцену для сюрреальных моментов".