Законодатели проголосовали против назначения Маркуса Пипера спецпосланником Еврокомиссии в связи с подозрениями в политическом покровительстве

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Евродепутаты призвали отменить назначение немца Маркуса Пипера на должность спецпредставителя Брюсселя по малым и средним предприятиям. Результат голосования 382 "за" и 144 "против". За это назначение Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, тоже немку, обвинили в политическом покровительстве.

Поправка, предложенная евродепутатами от "зелёных", социалистов и демократов, а также либералов, о которой Euronews эксклюзивно сообщил на прошлой неделе, ставит под сомнение, "были ли приняты во внимание принципы заслуг, гендерного и географического баланса" при выборе спецпредставителя.

Один из этих депутатов, Даниэль Фройнд (Германия/Зелёные), в среду заявил, что Пипер получил прибыльную должность на четыре года благодаря своему членству в Христианско-демократическом союзе Германии, в котором состоит и Фон дер Ляйен.

"Этот эпизод печален и постыден, - сказал Фройнд. - Я не знаю, как мы сможем объяснить это избирателям".

Пиперу было отдано предпочтение перед другими кандидатами, даже несмотря на то, что в процессе отбора он, как сообщается, набрал меньше баллов, чем они. Еврокомиссия попыталась оправдать его назначение, утверждая, что оно было сделано точно так же, как и любое другое подобное назначение.

Подозрения в непотизме и национальной поруке могут ударить по репутации одного из главных учреждений Евросоюза.