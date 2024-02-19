Страны ЕС, за исключением Венгрии, призвали к окончательному прекращению огня в Газе

By Euronews

Все страны Европейского Союза, за исключением Венгрии, совместно призвали к окончательному прекращению огня в секторе Газа и попросили Израиль не начинать запланированное наступление на Рафах.

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Будапешт отказался поддержать этот призыв, несмотря на давление со стороны других столиц, и кроме того сорвал планы ЕС по коллективному введению санкций против агрессивных израильских поселенцев, впервые представленные в декабре после новой серии нападений на палестинцев на Западном берегу.

Это произошло после 10 часов напряженных переговоров между министрами иностранных дел стран ЕС в понедельник, в ходе которых венгр Петер Сийярто занял жесткую позицию и заблокировал консенсус по обоим вопросам.

Тем не менее - редкий для блока случай - 26 из 27 стран-членов, не получив единогласия, выпустили заявление, призывающее к "немедленной гуманитарной паузе, которая могла бы привести к устойчивому прекращению огня" в осажденном секторе Газа, где с начала войны погибло около 29 000 палестинцев.

26 стран также одобрили заявление, в котором просят израильское правительство не продолжать запланированные военные действия в городе Рафах на юге Газы, где от войны укрылись более миллиона палестинцев.

"Нападение на Рафах ухудшит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и помешает предоставлению крайне необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Этот призыв с требованием воздержаться от запланированного наземного наступления на Рафах, где, как утверждает премьер-министр Нетаньяху, укрываются последние боевики ХАМАС в Газе, усиливает международное давление на израильский военный кабинет.

Один из членов кабинета пригрозил в понедельник начать наступление, если оставшиеся заложники, удерживаемые ХАМАС в Газе, не будут освобождены до Рамадана.

Однако отсутствие единодушной поддержки заявления еще раз подчеркивает продолжающуюся борьбу ЕС за выработку общей линии в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Европа может играть свою роль только тогда, когда она едина Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

"Я хорошо знаю, что если нет единодушия, то нет и общей позиции ЕС, но может быть достаточно позиции, поддерживаемой большинством, - пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. - Естественно, это не укрепляет нашу позицию. Европа может играть свою роль только тогда, когда она едина".

В последние месяцы Будапешт угрожал использовать свое право вето, чтобы отсрочить или полностью сорвать принятие внешнеполитических решений ЕС.

Это вынудило Европейский совет искать "творческие" пути, чтобы обойти Венгрию. В декабре премьер-министра Виктора Орбана попросили покинуть зал переговоров Европейского совета, чтобы оставшиеся главы государств и правительств могли без него одобрить начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Блок также был вынужден отложить утверждение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро примерно на семь недель после того, как в декабре прошлого года не смог добиться уступок от Орбана.

Санкции против поселенцев сорваны

В то время как Великобритания и США ввели санкции против экстремистски настроенных израильских поселенцев за нападения на палестинские общины еще в феврале, план Евросоюза откладывался в течение нескольких месяцев.

Несколько стран-членов ЕС, в частности - Чехия и Венгрия, отказались вводить санкции против поселенцев в соответствии с той же системой санкций, которая применяется к ХАМАС, признанному в Евросоюзе террористической организацией, опасаясь, что это послужит ложным политическим сигналом.

"Это не очень хороший политический сигнал для террористов оказаться в одном пакете с лицами, которые совершают крайне политически мотивированные действия, но которые ни в коем случае нельзя сравнивать с терроризмом", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей в понедельник, подчеркнув, что его страна не блокировала пакет санкций полностью.

Выступая после заседания, Липавский сказал, что у Праги нет проблем с санкциями против поселенцев в принципе, но другая страна-член просто заблокировала пакет полностью.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что он настаивает на том, чтобы страны-члены приняли меры в связи с тем, что он назвал "террористическими действиями" против палестинцев на Западном берегу.

"Западный берег кипит, и если они не позволят людям посещать мечети во время праздников, во время Рамадана, ситуация может стать еще хуже", - сказал Боррель.

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В знак того, что терпение стран-членов ЕС истощилось, Франция в прошлый вторник в одностороннем порядке ввела санкции против израильских поселенцев, запретив 28 лицам въезд на свою территорию. Это последовало за аналогичными мерами, принятыми США и Великобританией еще в декабре.

Бельгия, Ирландия и Испания заявили, что будут готовы ввести собственные санкции, если ЕС зайдет в тупик.

"Если сделка не будет достигнута, Испания, безусловно, будет в одиночку вводить санкции против агрессивных поселенцев", - заявил ранее в понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Министр иностранных дел Ирландии Микал Мартин сказал: "Если мы не добьемся единодушия, то мы готовы сделать это самостоятельно, как страна. Ирландия готова, и я знаю, что другие страны тоже об этом думают".

По оценкам ООН, уровень насилия со стороны израильских поселенцев значительно вырос с начала войны в Газе, увеличившись в среднем до 7 инцидентов в день по сравнению с 3 в день до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

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В выходные Боррель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что насилие на Западном берегу Иордана, когда экстремистски настроенные израильтяне вторгаются на палестинскую территорию, является "реальным препятствием для решения о двух государствах", которое Запад предпочитает для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Евросоюз надеется сыграть роль в переговорах по мирному урегулированию конфликта, но его авторитету мешают укоренившиеся внутренние разногласия между странами-членами.

Боррель подтвердил, что блок продолжит "изучать, как действовать дальше" в отношении санкций против израильских поселенцев, а также против боевиков ХАМАС за "нарушения прав человека и сексуальное насилие".