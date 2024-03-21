Страны Евросоюза единодушно высказались за "немедленную гуманитарную паузу, ведущую к устойчивому прекращению огня" в секторе. Впервые после начала войны между Израилем и ХАМАС под таким заявлением подписалась Венгрия

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Прорыв был достигнут в четверг после пяти месяцев глубоких разногласий между 27 лидерами ЕС, чья неспособность объединиться в попытках добиться перемирия на Ближнем Востоке поставила единство ЕС под угрозу.

Участники саммита в Брюсселе выразили сожаление по поводу "катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и её непропорционального воздействия на гражданское население", а также "голода, вызванного недостаточным поступлением помощи в сектор".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, ответственный за достижение компромисса среди глав государств и правительств ЕС, высоко оценил "сильное и единое заявление".

Лидеры призывают Израиль не приступать к запланированному вторжению в район Рафах на юге Газы, где, по оценкам, укрываются от войны более миллиона палестинцев. ЕС также требует, чтобы Израиль выполнил знаковое решение Международного суда, которое обязывает правительство Нетаньяху принять меры для предотвращения геноцида в Газе.

Хотя такие страны-члены ЕС, как Бельгия, Ирландия и Испания, призвали к прекращению огня ещё в конце октября, Чешская Республика и Венгрия блокировали этот призыв, опасаясь, что он подорвет поддержку блоком права Израиля на самооборону.

В феврале все министры иностранных дел ЕС, кроме венгерского, одобрили призыв к окончательному прекращению огня в осажденном секторе Газа, но Будапешт применил свое право вето.

ЕС идет в ногу со своим трансатлантическим союзником. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что будет настаивать на "немедленном прекращении огня, связанном с освобождением заложников", в резолюции, которая будет представлена на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

В этом видят суровое предупреждение премьер-министру Израиля и значительный сдвиг в позиции США, которые трижды проголосовали против резолюций ООН о прекращении огня.

'Глубоко обеспокоены'

Лидеры Евросоюза заявили, что они "потрясены" и "глубоко обеспокоены" гуманитарной ситуацией в Газе, и отметили, что для доставки жизненно важной помощи необходимы "дополнительные наземные переходы".

Поддержку ЕС получил новый морской коридор, соединяющий Кипр и Газу. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил журналистам, что второе судно с гуманитарной помощью для Газы, скорее всего, отправится с острова на этой неделе.

Однако многие лидеры Союза заявили, что морской коридор не может заменить доступ по суше, и призвали израильские власти сделать больше для того, чтобы помощь доходила до палестинцев.