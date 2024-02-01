Главы государств и правительств всех 27 стран Евросоюза согласились предоставить Украине дополнительный пакет поддержки размером 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил председатель проходящего в Брюсселе саммита Шарль Мишель

РЕКЛАМА

"Мы договорились! - написал в соцсети X глава Евросовета Мишель. - Это обеспечивает Украине надёжное, долговременное и предсказуемое финансирование".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и 27 лидеров ЕС.

До сих пор переводу Киеву обещанных денег препятствовал Будапешт. Премьер-министр Виктор Орбан настаивал на том, чтобы четырёхлетняя программа помощи подвергалась ежегодному пересмотру. Лидеры ЕС договорились регулярно проводить дебаты по вопросу о распределении средств для Украины.При необходимости Евросовет через два года обратиться в Еврокомиссию с предложением о пересмотре финансирования. А от Венгрии не ждут применения права вето.