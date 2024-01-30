В государственном бюджете Украины за время войны образовалась огромная брешь. Заткнуть её она может только с помощью Запада

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В условиях продолжающегося российского вторжения правительство Украины выделило половину расходов на 2024 год (82 миллиарда евро) на нужды обороны. Военные расходы в сочетании с сокращающимися поступлениями от разрушенной экономики привели к тому, что другие приоритетные статьи бюджета практически не финансируются.

Это неизбежно сделало страну зависимой от финансовой помощи иностранных доноров, в основном Европейского союза, Соединённых Штатов и других партнёров по G7.

По оценкам Министерства финансов Украины, в течение 2024 года стране потребуется 37,3 миллиарда долларов (или 34,45 миллиарда евро) в виде взносов извне, что несколько меньше суммы, полученной в 2023 году. Эти 37,3 миллиарда долларов должны покрыть большую часть дефицита в 39 миллиардов евро.

В письменном заявлении для Euronews министерство сообщило, что ожидает от Брюсселя 12,5 млрд евро в этом году в рамках четырехлетней специальный программы объёмом 50 млрд евро, известной как Фонд для Украины, а Вашингтон пообещал выделить 11,8 млрд долларов (или 10,9 млрд евро) в качестве финансовой помощи.

Киев также рассчитывает на то, что Международный валютный фонд одобрит предоставление ему кредитов на более чем 5 миллиардов евро. Оставшаяся сумма, равная 34,45 миллиарда евро, должна быть предоставлена другими западными союзниками, в первую очередь Великобританией, Норвегией, Канадой и Японией.

Иностранные вливания предназначены для поддержания широкого спектра основных услуг, включая образование, здравоохранение, социальную защиту и пенсии по старости, а также помощь внутренне перемещенным лицам и уязвимым гражданам.

Другими словами, Украина направляет большую часть собранных доходов непосредственно на военные действия, в то время как западные фонды обеспечивают функционирование государства.

Внешние поступления в бюджет Украины

Но, несмотря на то, что эти взносы стали незаменимыми, и ЕС, и США находятся в политическом тупике и на данный момент не могут прислать Киеву никаких денег.

В Вашингтоне предложение об этом президента Джо Байдена застряло в идеологической борьбе в Конгрессе, где республиканцы требуют уступок по вопросам миграции и пограничного контроля в обмен на одобрение дальнейшего финансирования Украины.

В Брюсселе выделение 50 миллиардов евро сдерживается премьер-министром Венгрии. Виктор Орбан вызывает недовольство коллег своими посторонними "транзакционными" запросами и негибким отношением. Наложенное Орбаном вето станет главным пунктом повестки дня внеочередной встречи лидеров ЕС, которая состоится на этой неделе.

Одновременный тупик в Вашингтоне и Брюсселе вынудил Киев пойти на чрезвычайные меры, чтобы продолжить предоставление основных услуг. Однако Министерство финансов предупреждает, что это временное решение, которое нельзя будет продлевать.

"Эти меры имеют ограниченный эффект, - заявил представитель министерства в интервью Euronews. - Все наши партнёры разделяют с нами чувство того, что нужно действовать срочно. Они понимают необходимость дальнейшего надёжного и предсказуемого внешнего финансирования ради сохранения макрофинансовой стабильности и поддержания прогресса, достигнутого в течение 2023 года".

"Вопрос о размере финансирования со стороны ЕС всё ещё находится в стадии обсуждения, - добавил представитель Киева. - Мы рассчитываем, что ЕС одобрит программу для Украины в начале февраля".