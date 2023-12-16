Саммит ЕС: помощь Украине и венгерское вето

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что именно он убедил своего венгерского коллегу Виктора Орбана временно покинуть зал Совета саммита ЕС во время дискуссий по Украине, но отметил, что это не может быть "универсальным решением".

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Уход Орбана позволил остальным 26 лидерам принять историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз единогласно. По правилам ЕС, единогласие может быть достигнуто даже в случае отстутствия одного из лидеров государств-членов.

Но такой оригинальный шаг, по словам самого Шольца, не может стать обычным явлением. "Невозможно каждый раз решать проблемы, выходя из комнаты. Это - лишь для исключительных случаев, таких как, например, решение, которое мы только что приняли", - отметил Шольц в заявлении для СМИ.

При этом Орбан позже наложил вето на план финансирования Украины из общего бюджета в размере 50 миллиардов евро. Он заявил, что ЕС не должен выделять больше денег на поддержку войны с Россией, а вместо этого ему нужно добиваться прекращения боевых действий.

Европейские лидеры Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель выразили уверенность, что смогут достичь консенсуса - или даже преодолеть позицию Виктора Орбана в будущем.

Тем не менее, Шарль Мишель резюмировал решение дать зеленый свет европейскому пути Грузии, Молдове и Украине как "очень мощное политическое послание" и "послание надежды".