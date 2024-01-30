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Цель распознавания лиц: слежка или порядок?

На экране компьютера - распознаваемое лицо мужчины
На экране компьютера - распознаваемое лицо мужчины Авторское право Lea Suzuki/San Francisco Chronicle
By Aida Sanchez Alonso
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На одобрение стран Евросоюза представлен закон об использовании искуственного интеллекта для распознавания лиц. Он помог бы предотвращать теракты и находить похищенных людей

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В Евросоюзе будет всё больше применяться электронное распознавание лиц, несмотря на попытки его руководителей взять под контроль развитие этой технологии. В декабре страны-члены ЕС заключили первое соглашение по искусственному интеллекту. Оно позволяет использовать биометрические системы идентификации, но только с разрешения суда и в конкретном контексте, например, ради предотвращения теракта или поиска похищенных людей. 

Однако правозащитники из организации Reclaim Your FaceЭлла Якубовска указывают, что оставленные политиками лазейки в законодательстве дают возможность злоупотребления цифровым распознаванием лиц: 

Власти установили очень широкие условия, в которых полиция может использовать эти системы. Мы опасаемся, что это позволит легитимизировать некоторые сомнительные способы слежки. До сих пор мы могли оспаривать их в суде и заявить, что мы не хотим этого в демократическом обществе, но это становится все труднее. Многие страны по всему миру могут сказать: "видите, Евросоюз одобрил эти технологии».

В то время как Европейский парламент хотел полностью запретить распознавание лиц, такие страны, как Франция, требуют оставить ряд исключений, которые  закрепили бы использование этой практики. Так, Париж объявил о своём намерении вести с помощью искусственного интеллекта наблюдение за подозрительной активностью во время Олимпийских игр. 

Правозащитник Элла Якубовска предупреждают, что толпы болельщиков будут подвергнуты дистанционной идентификации:

Мы можем ожидать увеличения использования систем распознавания лиц в  общественных местах, причём в реальном времени. Когда вы будете гулять по улице, ходить в магазины, отводить ребёнка в школу, посещать врача, участвовать в демонстрации - правоохранительных органы будут знать, кто вы и что вы делаете. У них будут расширены полномочия для использования технологии распознавания лиц, чтобы отслеживать вас во времени и пространстве, куда бы вы ни направлялись.

Но депутаты Европарламента от Швеции Арба Кокалари верят в то, что предлагаемый закон ограничит использования распознавания лиц и при этом обеспечит соблюдение гражданских прав и порядка:

Я думаю, что это очень хороший способ установить баланс между конфиденциальностью людей и их защитой. Если бы мы запретили эту технологию, то были бы последствия. Во-первых, для нашего общества, в котором личная неприкосновенность террориста была бы важнее интересов безопасности всех. А во-вторых, эту технологию продолжали бы развивать другие страны, особенно Китай.

Некоторые страны ЕС ещё не определили свою позицию по этому вопросу, но уже в эту пятницу на их голосование будет вынесен окончательный текст закона о цифровом распознавании лиц. Если он не будет принят, Евросоюзу придётся возобновить переговоры об использовании искусственного интеллекта.

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