Искусственному интеллекту укажут место

8 декабря страны-члены ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по закону об искусственном интеллекте, речь идет о первой в мире попытке отрегулировать эту быстроразвивающуюся технологию и защитить работников.

Инициатива ЕС совпала с периодом стремительных перемен на рынке труда. В недавнем опросе около 75 % компаний-респондентов в ЕС заявили, что планируют внедрить системы на основе ИИ к 2027 году.

Супермаркеты и ИИ: чистая экономия

Голландская сеть супермаркетов Picnic до 2027 года ждать не будет: здесь уже пытаются совершить революцию в секторе онлайн-ритейла. Высокоавтоматизированные центры, например, отделение в Утрехте, опираются на искусственный интеллект. Компания утверждает, что таким образом может доставлять свежие продукты быстрее и дешевле. В Picnic отмечают, что внедрение ИИ позволяет создать новые рабочие места для квалифицированных специалистов, избавив людей от большого объема тяжелой работы. "ИИ даст шанс получить рабочие места, которых сейчас просто не существует, но которые люди смогут занять в будущем, - отмечает Дэниел Геблер, директор по технологиям Picnic. - Это прежде всего творческая работа, ну а ИИ возьмет на себя монотонный и тяжелый труд".

Компания Picnic обращает внимание и на растущую экологичность своего бизнеса - опять же благодаря технологиям. Супермаркет уже осуществлял бесплатную доставку на электрокарах, а теперь к этому добавился обширныйанализданных, что позволяет сократить отходы и затраты на упаковку. "Такой сервис, как Picnic, может работать устойчиво, но мы делаем еще один шаг вперед", - говорит Геблер, уточняя, что ИИ помогает грамотно прогнозировать операции не только сети магазинов, но и их поставщиков.

Работники в приложении

При грамотном внедрении искусственный интеллект дает немало преимуществ. Но что происходит, когда технология используется навязчиво?

Джозеф Скалл работает курьером в одной из служб велодоставки Амстердаме. Джозеф говорит, что работодатель следит за ним в течение смены. "Они отслеживают все, что мы делаем в рабочие часы, - жалуется молодой человек. - Они видят, если мы останавливаемся на пять минут. И потом могут спросить, почему вы так долго ехали?"

Голландские профсоюзы согласны: нужно лучше контролировать компании, которые с опорой на ИИ хотят подстегнуть производительность в сфере услуг. "Мы видим множество проблем для работников, - говорит Франк Ван Беннеком, профсоюзный активист из FNV Young & United. - Зарплаты в отрасли низкие, безопасности нет. В некоторых случаях курьеров лишают премии, если по какой-то причине они задерживаются. Иногда это приводит к небезопасным ситуациям. Считаю, что закон должен запрещать подобное".

Эксперты опасаются, что ИИ приведет к росту чиста нестабильных мест в так называемой "гиг-экономике". "Я хочу иметь возможность сходить в туалет, поесть, переодеться, если промок под дождем, - говорит Джозеф Скалл. - И я не хочу, чтобы меня за это наказывали".

Все дело в балансе

Как использовать преимущества искусственного интеллекта, обеспечивая при этом справедливость, инклюзивность и гарантии занятости? Это один из многих вопросов, на которые пытались ответить эксперты и политики на недавнем Социальном форуме ЕС в Брюсселе. "Не надо стоять на пути технологических изменений, - считает Николас Шмидт, европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав, - однако стоит убедиться, что мы определили меры, необходимые для защиты работников".

По словам комиссара, именно на это нацелены разрабатываемые в ЕС директивы. "Первый важный документ, над котором мы работаем, касается защиты работников сервисных платформ, поскольку их напрямую затрагивает алгоритмическое управление", - уточнил он, отметив, что речь идет о поиске оптимального баланса между инновацией и ускорением и социальными гарантиями.

8 декабря европейские институты предварительно согласовали и закон о регулировании искусственного интеллекта - первый в мире свод правил, касающихся такого рода технологий.

Сегодня искусственный интеллект очень похож на автомобиль без тормозов и ремней безопасности, которым управляет человек, не имеющий прав. Вирджиния Дигнум.

"Сегодня искусственный интеллект очень похож на автомобиль без тормозов и ремней безопасности, которым управляет человек, не имеющий прав, - считает Вирджиния Дигнум, член Консультативного комитета ООН по искусственному интеллекту. - И если мы оставим все как есть, боюсь, что в выигрыше окажутся те, кто уже получает выгоду от ИИ, а именно крупные технологические корпорации и мультимиллионеры этого мира".

Настрой на учебу

Еще одна тема, непосредственно связанная с инновациями - это обучение персонала совершенствование цифровых навыков. В будущем они потребуются на 90% рабочих мест. В настоящее время более трети рабочей силы в ЕС не обладают такими компетенциями. Лауреат Нобелевской премии из Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес убеждент, что работникам придется адаптироваться. "Они должны попытаться узнать, что происходит в их компании, - говорит Писсаридес, - выяснить, как можно научиться пользоваться новыми технологиями, работать с ними и так чувствовать себя гораздо лучше".

По мнению комиссара Шмидта, обществу предстоит сформировать новую ментальность, предполагающую обучение на протяжении жизни. "Я не технопессимист", - говорит комиссар, выражая уверенность в том, что "с технологиями можно сделать мир лучше, и речь идет не о том, чтобы бояться будущего, а о том, чтобы самим его формировать".