Европарламент одобрил регулирование искусственного интеллекта и распознавания лиц

Euronews

Евродепутаты одобрили полный запрет на распознавание лиц в общественных местах, отказавшись вводить какие-либо исключения.

Европейский парламент одобрил полный запрет на распознавание в общественных местах лиц с помощью искусственного интеллекта. На сессии в Страсбурге депутаты отвергли поправку, которая сделала бы исключение для использования такой технологии правоохранительными органам в реальном времени. Полиции разрешат вести биометрическое наблюдение за людьми, но только для расследования состоявшихся событий. Это будет первый в мире акт регулирования систем ИИ.

Докладчик по теме ИИ, либерал из Румынии Драгош Тудораке:

"Мы всё больше взаимодействуем с искусственным интеллектом практически во всём, чем мы занимаемся - в повседневной жизни, в нашей экономической деятельности. Но мы также начинаем всё больше осознавать сопряжённые с ним риски. Поэтому мы устанавливаем правила, чтобы понизить эти риски. Для этого требуются прозрачность, объяснимость и понимание того, как работают системы ИИ. Тогда пользователи смогут убедиться в их надёжности и уверенно их использовать".

Евродепутаты одобрили применение камер для распознавания лиц искусственным интеллектом в таких целях, как поиск преступников, подозреваемых в терроризме или пропавших людей. Это можно будет делать только по решению суда. Но предполагается запретить прогнозирование с помощью ИИ публичной политики, чтобы, например, избежать дискриминации общественных деятелей из-за их цвета кожи или прошлого поведения. Искусственный интеллект показывает свою относительную безвредность в компьютерных играх. Но некоторые законодатели считают, что весь спектр этих систем создают «неприемлемый уровень риска».

Брандо Бенифеи, социал-демократ из Италии:

"Это фейк, неправда - то, что с помощью распознавания лиц в реальном времени в общественных местах мы можем обеспечить людям больше безопасности. Реальность свидетельствует об обратном. Есть дискриминация, есть другие проблемы, в том числе злоупотребление личными данными. Мы считаем, что важно сохранить чёткую позицию. Евросоюз не хочет массовой слежки и нарушения прав граждан".

Беспокойство Евросоюза вызывает ChatGPT. Такие системы, создающие контент, должны будут нести предупреждения о том, что его производят машины, а не реальные люди.

Такие запреты и требования является частью законопроекта, известного как Акт об искусственном интеллекте. Он будет регулировать разработку систем ИИ, служащих человеку, этически ответственных и экологически устойчивых.

Это законодательство ещё необходимо согласовать на переговорах между Европарламентом и странами-членами ЕС.