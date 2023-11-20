Германия, Франция и Италия достигли соглашения по будущему регулированию искусственного интеллекта – СМИ

By Reuters

Правительства трёх стран поддержали "обязательное саморегулирование через кодексы поведения" для так называемых базовых моделей ИИ. "Риски, присущие системам ИИ, связаны с их применением, а не с самой технологией", – считают в Берлине, Париже и Риме.

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Германия, Италия и Франция достигли соглашения о том, как следует регулировать искусственный интеллект, об этом говорится в совместном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, и который, как ожидается, ускорит переговоры на европейском уровне.

Согласно плану правительств трёх стран, и малые, и крупные поставщики технологий ИИ в ЕС, которые добровольно принимают на себя условия европейцев, обязаны их исполнять.

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС ведут переговоры о том, какую позицию должен занять блок.

В июне Европейский парламент представил закон об искусственном интеллекте, призванный сдержать риски применения ИИ и избежать дискриминационных последствий, извлекая при этом выгоду из инноваций.

Как сообщает Euractiv, в пятницу в Брюсселе сорвалось техническое совещание по регулированию ИИ после того, как крупные страны ЕС попросили отказаться от предложенного подхода к так называемым базовым моделям искусственного интеллекта, созданным для получения широкого диапазона результатов.

Франция, Германия и Италия выступили против регулирования базовых моделей, что грозило свести на нет все усилия по принятию закона на этой сессии Европарламента.

Правила ИИ должны быть "обязательными для всех"

В ходе июньских дискуссий Европарламент предложил, чтобы первоначально кодекс поведения был обязательным только для крупных поставщиков ИИ, в основном из США.

Правительства трёх стран ЕС заявили, что такое очевидное конкурентное преимущество для небольших европейских поставщиков может привести к снижению доверия к безопасности этих провайдеров, что приведёт к уменьшению числа клиентов.

Поэтому правила поведения и прозрачности должны быть обязательными для всех, считают они.

Как говорится в документе, на начальном этапе не предполагается введение каких-либо санкций, только обязательное саморегулирование. Однако если по прошествии определённого времени будут выявлены нарушения кодекса поведения, то может быть создана система санкций.

Париж, Рим и Берлин допускают, что в дальнейшем контроль за соблюдением стандартов будет осуществлять некий европейский орган.

Министерство экономики Германии, курирующее эту тему совместно с Министерством цифровых технологий, заявило, что государства должны регулировать не сам ИИ, а его применение.

Министр цифровых технологий Фолькер Виссинг заявил агентству Reuters, что он очень рад тому, что с Париж и Берлин на одной волне. "Если мы хотим играть в высшей лиге мирового ИИ, нам нужно регулировать выходящие на рынок приложения, а не саму технологию", – сказал он.

В поисках баланса

Государственный секретарь ФРГ по экономическим вопросам Франциска Брантнер заявила Reuters, что крайне важно использовать открывающиеся возможности и ограничивать риски.

"Наше предложение поможет обеспечить баланс между технологическими задачами и вызовами в правовой сфере, которые ещё предстоит определить", – отметила Брантнер.

В то время как правительства разных стран мира стремятся использовать экономические преимущества ИИ, Великобритания в ноябре провела свой первый саммит по безопасности ИИ.

В понедельник и вторник в Йене (федеральная земля Тюрингия) немецкие власти проводят саммит по цифровым технологиям, в котором принимают участие представители политики, бизнеса и науки.

Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, будут также включены в повестку дня переговоров между правительствами Германии и Италии, которые пройдут в Берлине в среду.