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Выборы в Европарламент: ультраправые и правые как никогда близки к большинству

Социологи отмечают рост поддержки ультраправых и правых партий в преддверии выборов в Европарламент.
Социологи отмечают рост поддержки ультраправых и правых партий в преддверии выборов в Европарламент. Авторское право Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Eauronews
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Европарламенту прочат резкий сдвиг вправо за счёт успеха популистов на грядущих июньских выборах. Стоит ли ждать слияния двух парламентских групп националистских партий?

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Ультраправые набирают силу в Европе и могут получить самое большое в истории представительство в Европарламенте будущего созыва. По прогнозам, если националистические партии сформируют блок, то после июньских выборов он может стать самым крупным в законодательном органе.

Пока ультраправые разделены на две группа. Первая - "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Она включает партию "Братья Италии", испанскую Vox ("Голос") и польскую "Право и справедливость". Вторая - "Идентичность и демократия" (ID), куда входят "Национальное объединение Франции", немецкая "Альтернатива для Германии" и итальянская "Лига". Слияние двух парламентских групп кажется маловероятным.

Никола Прокаччини, сопредседатель фракции "Европейские консерваторы и реформисты":

"Такой возможности нет, потому что, в любом случае, это две разные группы, которые имеют разную политическую специфику. Объединение, которое возглавляю я, имеет совершенно иные консервативные политические традиции, корни и характеристики, нежели группа ID.

Более вероятно, что определённые партии перейдут из одной группы в другую.

Ещё один важный вопрос: к кому присоединятся популистские неаффилированные партии, например, "Фидес" Виктора Орбана.

И некоторые уже пытаются привлечь её на свою сторону.

Марко Занни, глава парламентской группы ID:
"Это партия правительства страны-члена Европейского Союза, и поэтому мы хорошо подготовлены к работе с ней. То есть мы понимаем, что объединившись, мы станем сильнее в реализации поставленных задач".

Так или иначе, политологи не сомневаются: после выборов у ультраправых появится больше возможностей влиять на политику Брюсселя.

Впрочем, они будут вынуждены смягчить свою риторику, особенно касательно суверенизма, полагают некоторые аналитики.

Дору Франтеску, генеральный директор EU Matrix:
"Они евроскептики, поскольку не могут влиять на процесс принятия решений в Брюсселе. Я не говорю обо всех, но как только они вступят в игру, евроскептицизма у некоторых поубавится: они захотят, чтобы их тоже считали проевропейскими. На самом деле, многие из них относят себя к политикам проевропейских взглядов, хотя в Брюсселе их таковыми не считают".

Ультраправые скорее всего будут иметь больший вес в Европарламенте после выборов. Но пока неизвестно, готовы ли они пересматривать свои программы, договариваться и объединяться, и как далеко они зайдут, когда получат все карты в руки.

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Европейский союз популистские партии Выборы в Европарламент Ультраправые