О европейских выборах из новой студии Euronews

By Euronews

Euronews провел из Брюсселя "живую" передачу с участием руководителей ветвей власти ЕС, депутатов, экспертов и представителей общественности. Мероприятие приурочено к открытию центрального офиса канала в Европейском квартале

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На всех своих платформах канал приступил к освещению предстоящих в июне выборов в Европарламент. Во вторник в Брюсселе прошла передача в прямом эфире (по-английский On Air). Она содержала интервью, обращения и дебаты руководителей ветвей власти ЕС, законодателей, экспертов и представителей общественности. Большинство из них пришли к общему выводу о том, что для принятия обоснованных решения 450 миллионов граждан блока нуждаются в заслуживающих доверия СМИ.

Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч:

Когда средства массовой информации относятся к выборам очень серьёзно, граждане делают то же самое. Когда СМИ мобилизуются, мобилизуется и народ. Вот почему их роль жизненно важна в демократии.

Испанский евродепутат-социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар:

Нам нужен Euronews, нам нужно средство массовой информации европейского масштаба. Кто-то должен сказать европейским гражданам, что им очень важно явиться на избирательные участки и проголосовать.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас приняли участие в двух спецвыпусках программы "Глобальный диалог” (The Global Conversation). Главными темами были перспективы ЕС в контексте российского вторжения в Украину и приоритеты исполнительной власти на следущий срок.

Этим мероприятием отмечено открытие нового центрального офиса Euronews, который расположился в самом сердце Европейского квартала.

Генеральный директор Euronews Гийом Дюбуа:

Мы планируем очень активно и очень интенсивно освещать эту избирательную кампанию в ЕС изо дня в день. Мы - канал новостей о европейских выборах на телевидении, в Интернете, и конечно, в социальных сетях. Это то, над чем будет напряженно трудится наш Newsroom (новостной отдел). Нами движет простое желание заниматься заслуживающей доверия журналистикой.

На ток-шоу «Брюссель, любовь моя?" (Brussels, my love?) разгорелась дискуссия между евродепутатами. Наконец, Euronews обнародовал результаты эксклюзивного опроса, проведённого в партнерстве с IPSOS в 18 странах. Он свидетельствует, в частности, о растущей популярности ультраправых партий по всему континенту.