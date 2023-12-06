Общественный интернес к предстоящем в будущем году европейским выборам растёт. Однако ожидающееся усиление поддержки ультраправых партий и евроскептиков ставит под сомнение будущее союзного проекта

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Более половины (57%) граждан ЕС интересуются предстоящими европейскими выборами за шесть месяцев до их начала, что на 6% больше, чем перед предыдущими выборами в 2019 году. Это показали результаты опроса, опубликованного в среду Европейским парламентом.

Голосование проходит в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. Граждане решают, кто будет представлять их в Европейском парламенте - единственном демократически избираемом институте блока.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, то, согласно опросу, проголосовали бы 68%, что на 9% больше, чем в 2019 году.

Но, несмотря на столь радужные перспективы, предупреждения о резком росте поддержки ультраправых партий, одержавших недавно победы на национальных выборах во многих странах ЕС, заставляют усомниться в будущем Союза.

Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч заявил Euronews, что сдвиг вправо в составе парламента не обязательно приведет к снижению роли ЕС, несмотря на антиевропейскую ориентацию некоторых ультраправых партий.

"Партии, которые раньше выступали практически за выход из Европейского союза, теперь выдвигают другие предложения, которые уже не связаны с выходом, потому что там, снаружи, очень холодно, - пояснил Дуч. - Это скорее направлено на то, чтобы сделать Европейский союз таким, каким, по их мнению, он должен быть".

"Я предпочитаю, чтобы Евросоюз не только продолжал работать так, как он работал до сих пор, но и мог работать лучше, - добавил пресс-секретарь. - От этого выиграем мы все".

Согласно последнему прогнозу агрегатора опросов Europe Elects, правая фракция Европарламента "Идентичность и демократия" (ID), в которую входят такие ультраправые партии, как французское Национальное объединение и "Альтернатива для Германии", может получить 11 мест на июньском голосовании.

Прогноз распределения мест среди партий в новом составе Европарламента

Недавняя шокирующая победа популиста Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала последней в череде триумфов ультраправых в Европе. В течение текущего пятилетнего срока полномочий Европейского парламента крайне правые партии в Италии, Финляндии и Швеции успешно выступили на выборах, они укрепляют свои позиции также в Германии, Франции и Австрии.

Энтузиазм избирателей в ЕС неодинаков

Опрос Европарламента также выявил разительные расхождения в уровне интереса к выборам в ЕС среди социальных групп.

В то время как 74 % тех, кто следит за политикой ЕС, выразили заинтересованность, среди тех, кто не следит, этот показатель упал до 34 %.

Интерес проявляют 50% молодых избирателей по сравнению с 57%-59% среди других возрастных групп, несмотря на то, что новое поколение более благосклонно относится к европейскому проекту.

Примечательно, что интерес к европейским выборам значительно различается между странами ЕС: от 69 % в Нидерландах до 28 % в Чехии.

Уровень интереса к европейским выборам по странам

Вероятность участия в голосовании, которая в среднем по блоку составляет 68 %, также варьируется в зависимости от страны: датчане с наибольшей вероятностью придут на выборы, а киприоты - с наименьшей.

В 24 из 27 стран ЕС вероятность того, что граждане примут участие в голосовании, выше, чем в 2019 году, причем наиболее значительный рост наблюдается в Польше (23 %) и Словакии (20 %).

В обеих странах в последние месяцы произошла значительная смена политического руководства. Проевропейски настроенный Дональд Туск попытается сформировать правительство, набрав достаточное количество голосов на октябрьских выборах в Польше, после восьми лет пребывания у власти правой партии "Закон и справедливость". В Словакии левый популист Роберт Фицо сформировал новое правительство в октябре, пообещав оспорить ключевые решения ЕС.

Готовность избирателей проголосовать в 2024 году по сравнению с 2017 годом

Большинство поддерживает ЕС

По данным опроса, 61 % европейцев считают, что членство в ЕС - это хорошо, что немного выше, чем 59 % перед выборами 2019 года, и значительно выше минимума в 47 % в мае 2011 года.

Этот показатель увеличивается до 70% среди 15-24-летних - возрастной группы, которая, как выяснилось, менее склонна к голосованию.

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Дуч сказал Euronews, что будущий путь ЕС особенно важен для молодых избирателей.

"Мир стал намного сложнее, чем раньше, - сказал он, - у следующих поколений ещё больше проблем, чем у предыдущих. Но это в конечном итоге делает европейский проект еще более ценным".

Высокая явка молодежи может дать более позитивный результат для партий, выступающих за ЕС. Австрия, Бельгия, Германия, Греция и Мальта впервые разрешат 16 и 17-летним голосовать на европейских выборах в 2024 году.

Дуч также считает, что заметность ЕС во время кризиса помогла закрепить его положительный имидж среди избирателей.

"Тот факт, что Европейский союз смог успешно провести переговоры по "брекситу", помочь гражданам во время COVID-19 кампанией вакцинации или планом восстановления после пандемии, объединиться в поддержке Украины во время российского вторжения России - я думаю, эти моменты придали Евросоюзу заметность в СМИ и общественного доверия", - сказал пресс-секретарь.

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Однако на вопрос о том, принесло ли членство в ЕС пользу их стране, респонденты в некоторых странах дают менее положительный ответ, чем в других.

Лишь незначительное большинство австрийцев (55 %) считают, что членство в ЕС приносит пользу их стране. Национальные выборы в стране совпадут с европейскими выборами 2024 года, и крайне правая Австрийская партия свободы в настоящее время лидирует в опросе.

Ответы избирателей на вопрос: Выиграла ли ваша страна от членства в Евросоюзе?

Но, несмотря на признаки ослабления поддержки ЕС в некоторых странах, Дуч говорит, что за шесть месяцев в политике может многое измениться.

"Мы видим на последних национальных выборах, что да, есть страны, где эти крайне правые партии находятся на подъёме, но есть и такие, где они сдают позиции, - сказал пресс-секретарь Европарламента. - Посмотрим, каким будет результат через шесть месяцев. Полгода - это очень долгий срок в политике, а в европейской политике - ещё дольше".

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