"Тейлор и ее команда": Брюссель хочет привлечь модных исполнителей для мобилизации молодёжи на европейские выборы

Возможно, Тейлор Свифт все-таки не придётся отдуваться одной: Европейская комиссия планирует заручиться помощью других музыкальных исполнителей, чтобы мобилизовать молодых избирателей в преддверии выборов в ЕС в этом году.

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Как стало известно Euronews, Розалия, Måneskin, Анжель и Стромай возглавляют список музыкантов, с которыми Брюссель намерен связаться в ближайшие дни.

Иные исполнители, а также спортсмены и футболисты, которые будут сочтены достаточно популярными, также будут приглашены через их представителей в СМИ, сообщил нам чиновник ЕС, осведомленный о процессе.

При отборе знаменитостей европейского происхождения будет соблюден географический баланс, чтобы охватить наибольшее количество граждан 27 стран-членов ЕС.

Эти сообщения появились через день после того, как вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас обратился с неожиданной просьбой к Тейлор Свифт, напрямую попросив мегапопулярную американскую певицу расшевелить молодых европейцев в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут с6 по 9 июня.

"Никто не может мобилизовать молодежь лучше, чем сами молодые люди, так уж это устроено", - сказал Схинас в среду.

"Просто приведу пример: Тейлор Свифт в сентябре прошлого года обратилась в социальных сетях к молодым американцам с призывом зарегистрироваться для голосования. На следующий день после ее сообщения 35 000 молодых американцев зарегистрировались, чтобы проголосовать", - продолжил он, имея в виду короткое сообщение, которым Свифт поделилась в прошлом году на своем аккаунте в Instagram, насчитывающем более 270 миллионов подписчиков.

Перемен, мы ждём перемен!

Пост, содержащий ссылку на сайт Vote.org, появился на фоне набирающего обороты тура Свифт Eras Tour, экстравагантного трехчасового шоу, которое уже стало самым кассовым концертным туром в истории.

Свифт планирует привезти Eras Tour в Европу, и первые на очереди 9 мая - "свифтис" в Париже; дата, как заметил Схинас, совпадет с Днем Европы. Помимо Франции, в рамках европейской части тура концерты пройдут и в других странах-членах ЕС, таких как Швеция, Португалия, Испания, Ирландия, Нидерланды, Италия, Германия, Польша и Австрия.

"Тейлор Свифт будет в Европе в мае, - сказал Схинас, - поэтому я очень надеюсь, что она сделает то же самое для молодых европейцев, и я очень надеюсь, что кто-то из ее медиа-команды следит за этой пресс-конференцией и передаст ей эту просьбу".

В отличие от неожиданной петиции к Свифт, от которой звезда, скорее всего, отмахнется, взаимодействие с европейскими артистами будет осуществляться официально через их медиа-команды, сказал Euronews представитель ЕС, выступая на условиях анонимности.

Ранее о планах Европарламента заручиться помощью знаменитостей в преддверии голосования сообщал сайт Euractiv.

Выборы, выборы...

Выбор имен, обнародованный в четверг, намеренно составлен таким образом, чтобы привлечь внимание молодых избирателей: Розалия, Måneskin, Анжель и Стромай - одни из самых артистов с максимальной популярностью в соцсетях, которой, как надеются в Брюсселе, удастся воспользоваться для распространения информации о выборах на всем континенте.

Розалия стала известна на международном уровне после выхода в 2018 году ее альбома El mal querer - экспериментального переосмысления жанра фламенко, получившего признание критиков. С тех пор популярность и фан-база испанской певицы только расширилась благодаря жанровому коктейлю альбома Motomami и успешному мировому турне.

Måneskin, итальянская рок-группа под руководством Дамиано Давида, стала известна благодаря своему триумфальному выступлению на "Евровидении-2021". Обеспечившая им победу песня "Zitti e buoni" мгновенно стала классикой репертуара конкурса и вознесла их следующий сингл "I Wanna Be Your Slave" на вершину международных чартов.

Что же до Анжель и Stromae - это, пожалуй, самые узнаваемые голоса на бельгийской музыкальной сцене. Дебютный альбом Анжель под названием Brol стал бестселлером в ее родной стране и в соседней Франции, а ее песня "Balance ton quoi" была напрямую вдохновлена движением #MeToo. Один из ее последних синглов, Bruxelles je t'aime, кажется, специально создан для институционной пропаганды.

Карьера Stromae началась в 2010 году, когда его песня "Alors on danse" стала вездесущей сенсацией на танцполах всей Европы. К настоящему времени рэпер и автор-исполнитель выпустил три студийных альбома и удостоился уважительных отзывов за откровенные признания о психическом здоровье и суицидальных мыслях.

Получение поддержки от этих четырех артистов стало бы большим стимулом для европейской кампании, которую часто критикуют за невыразительность и отсутствие "звездной силы". Однако нет никакой гарантии, что кто-то из музыкантов прислушается к призыву Брюсселя.

Выборы в Европарламент отличает исторически низкая явка, сильно колеблющаяся от страны к стране. В 2019 году этот показатель составил 50,66 %, впервые с 1994 года превысив порог в 50 %. По данным опроса "Евробарометра", увеличение показателя произошло в основном за счет участия молодежи.

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В этом году четыре государства-члена ЕС - Бельгия, Германия, Мальта и Австрия - разрешат голосовать гражданам, начиная с 16 лет, надеясь тем самым оживить общеконтинентальный смотр демократии.