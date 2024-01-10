Певицу Тейлор Свифт призвали на службу демократии

Брюссель попросил американскую поп-звезду пробудить у молодых избирателей интерес к выборам в Европейский парламент

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О неожиданной просьбе стало известно в среду, когда вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отчитывался о проведении в 2022 году Европейского года молодежи. Этот греческий политик заговорил о "важности участия молодых людей в европейских выборах этого года", которые пройдут с 6 по 9 июня.

"Для юношей и девушек приближается момент, когда посредством избирательной урны они смогут выразить хвалу или порицание европейской политике. Поэтому, я думаю, крайне важно, чтобы на июньских выборах, как и в 2019 году, мы получили высокую явку молодых европейцев, - сказал Схинас. - Никто не может мобилизовать молодежь лучше, чем молодые люди".

Затем Схинас упомянул имя популярной певицы:

"Приведу пример: В сентябре прошлого года Тейлор Свифт обратилась в социальных сетях к молодым американцам с призывом зарегистрироваться для участия в национальном голосовании. На следующий день после этого 35 тыс молодых американцев так и поступили, - сказал еврокомиссар он, имея в виду короткое сообщение, которым Свифт поделилась в прошлом году в Instagram на своем аккаунте, насчитывающем более 270 млн подписчиков.

Ошеломительный успех Свифт на американской эстраде заставил журнал Time объявить её человеком года 2023. Впервые музыкант удостоился такого этого почётного звания.

"Мне так повезло увидеть многих из вас на моих концертах в США. Я слышала, как вы поднимаете свои голоса, я знаю, насколько они сильны, - написала поп-звезда. - Сделайте так, чтобы использовать их на наших выборах!"

Турне Свифт по Европе стартует 9 мая в Париже - дата, которая, как заметил Схинас, совпадает с Днем Европы. Помимо Франции её концерты пройдут в других странах-членах ЕС, таких как Швеция, Португалия, Испания, Ирландия, Нидерланды, Италия, Германия, Польша и Австрия.

Явка на выборах в Европарламент исторически низкая, причем от страны к стране она сильно различается. В 2019 году этот показатель составил в среднем 50,66 %, впервые с 1994 года превысив порог в 50 %. По данным опроса "Евробарометра", повышение активности произошло в основном за счет участия в выборах молодежи.

В этом году четыре государства-члена ЕС - Бельгия, Германия, Мальта и Австрия - разрешат голосовать гражданам в возрасте от 16 лет, надеясь оживить это общеконтинентальное демократическое волеизъявление.