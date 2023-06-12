На выборах в Европарламент разрешат голосовать лицам моложе 18 лет

Méabh Mc Mahon

Через год учащиеся и выпускники ряда школ смогут проголосовать на выборах в Европарламент и приобщиться к демократии

В эти дни следующего года некоторые европейские школьники будут использовать свои пишущие ручки не только на экзаменах, но и для голосования. Бельгия и Германия, а раньше Австрия, Греция и Мальта разрешили 16- и 17-летним участвовать в выборах 2024 года в Европарламент. Брюссельской молодёжи не терпится изъявить свою волю:

"Мы скоро станем взрослыми и будем сами решать крупные вопросы, - говорит старшеклассница Ануска. - Поэтому нам уже сейчас важно высказывать по разным поводам своё мнение".

_"_Думаю, привлечь нас к выборам - хорошая идея, - говорит бельгийский школьник Алексис. - Это значит, что мы сможем способствовать изменениям, если захотим. Мы считаем некоторые вопросы очень важными, поэтому нам нужно иметь право голоса. Тогда мы сможем реально поддерживать партии и людей, которые, по нашему мнению, разделяют наши ценности. Например, для нашего класса очень важны вопросы изменения климата и прав женщин. Молодые люди могут теперь использовать свои голоса для продвижения этих идей".

Снижение в Бельгии возраста активного избирательного права означает, что смогут проголосовать дополнительно 270 тыс людей. Этого добивались в течение многих лет международные молодежные организации.

"Это правда, что некоторые молодые люди не придают большого значения имеющейся у них возможности проголосовать, - говорит Лорен Мейсон из Европейского молодёжного форума. - Поэтому нам нужно провести серьёзные политические изменения, чтобы придать им уверенности в себе. Дать избирательное право 16-летним - и есть часть этих изменений. Это ещё один шаг к достижению важной цели, но мы понимаем, что нужны ещё более радикальные изменения. Нужно, чтобы молодёжь чувствовала себя по-настоящему вовлечённой в демократические процессы. Это означает - больше молодых людей в политических партиях, больше молодых людей на руководящих постах и серьёзное отношение к мнению молодежи в нашей политике".

Но теперь встают вопросы – зарегистрируются ли молодые люди для участия в европейских выборах, найдут ли время, чтобы заполнить и опустить в урны бюллетени. Это относится и к таким странам, как Бельгия, где голосование обязательно. В прошлый раз явка молодых избирателей была удручающе низкой.

«Мы парламент, надеемся привлечь к себе внимание как к институту власти, - говорит пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч. - Но выборы - это нечто большее по многим причинам. Первая причина - в том, что эти сформирует будущее и для этих новых поколений. Во-вторых, это произойдет на европейском уровне, и вероятно, будет иметь более долгосрочное влияние, чем национальные выборы. Но граждане будут замечать результаты также из года в год, в краткосрочной перспективе».

В 2019 году проголосовали только 42% юношей и девушек, которые впервые получили такую возможность. Увеличится ли активность молодых избирателей - во многом зависит от того, насколько привлекательны будут для них партийные программы и кандидаты в депутаты.