Германия призывает Евросоюз пополнить украинские арсеналы

Берлин и Варшава добиваются от других столиц ЕС увеличения поставок Киеву оружия. А Брюссель осудил военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном

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В последние недели на Украину обрушились лавины снарядов, беспилотников и ракет. Несмотря на новые санкции Евросоюза, Россия усилила за праздничные дни наступательные действия. Она переводит свою экономику на военные рельсы и наращивает производство вооружений. Но партнёрам Украины по ЕС, ориентированным на нужды своих потребителей, трудно такими же темпами развивать оборонную промышленность. Повести за собой в этом деле другие страны Союза взялась самая мощная из них - Германия. Большую роль в этом играет её канцлер Олаф Шольц:

Каким бы важным ни был наш немецкий вклад, одного его будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в Евросоюзе также активизировать свои усилия в поддержке Украины. В любом случае, поставки оружия для Украины, запланированные на сегодняшний день большинством стран-членов ЕС, слишком малы.

Но и ту военную помощь, которая была обещано Киеву европейскими столицами и Вашингтоном, он получает не полностью. Эксперт Германского фонда Маршалла (США) Ян Лессер отмечает, что выделенных Украине дорогостоящих ресурсов не хватает:

Есть обеспокоенность тем, что в Украине заканчиваются необходимые для противостояния России боеприпасы. Для их пополнения на складах потребуется много времени. Есть ещё более глубокая проблема: это оборудование и техника, особенно западные средства противовоздушной обороны. Они используется такими темпами, что их запасы истощаются, а новые создавать трудно. Например, ракеты «Патриот» стоят от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Украина получила доказательства того, что Россия впервые за всю войну пустила в дело ракеты, поставленные из Северной Кореи. Ранее президент Путин уже начал использовать иранские беспилотники. Но пока Евросоюз пытается привлечь к участию в санкциях третьи страны, он не может пресечь такую косвенную воовлеченность в войну российских союзников. Это признал представитель Еврокомиссии Петер Стано:

Мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки в Россию оружия. Оружия, которое затем используется для убийства украинских мирных жителей или нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Брюсселю будет трудно подорвать военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, который не соблюдают западных санкций и почти не общается с Евросоюзом. А в своей инициативе по увеличению поставок оружия Киеву Берлин уже заручился поддержкой Варшавы в начале нового года. Украина налаживает и собственное производство военной техники.