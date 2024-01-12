Уход Шарля Мишеля из Евросовета в Парламент. Ответственный поступок?

Программу "О положении Союза": Канцлер Германии призвал союзников усилить поддержку Украины. Попытки остановить повышение Виктора Орбана. Политик в отставке - как замерзший водопад

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Когда украинцы слышат, как Евросоюз обещает поддерживать их в войне с Россией, у них есть все основания раздражаться из-за его бездействия, если «раздражение» – правильное слово, когда вы ведёте кровавую войну на истощение с Россией.

Мало того, что Венгрия всё ещё блокирует пакет помощи в 50 млрд евро на европейском уровне, другие страны-члены тоже произносят много слов, но малодушничают, когда дело доходит до конкретных обязательств.

На этой неделе канцлер Германии забил тревогу. Выделив 17 млрд евро, его страна является вторым по величине донором военной помощи Украине после США.

Если Европа хочет предотвратить победу России, моим коллегам лучше удвоить свои усилия, сказал Олаф Шольц:

Каким бы важным ни был наш немецкий вклад, одного его будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в Евросоюзе также направить больше усилий на поддержку Украины. В любом случае, поставки ей оружия, запланированные на сегодняшний день большинством стран-членов ЕС, слишком малы.

О ком говорил Шольц? Он не назвал никаких имен, но Франция, Италия и Испания вместе предоставили Украине военной помощи всего на 1,6 млрд евро – это меньше одной десятой вклада Германии. Позорная нехватка европейской солидарности!

Человек, отвечающий за координацию политики ЕС, содействие принятию решений и обеспечение европейской солидарности, - это Шарль Мишель. Как Председатель Европейского совета, представляющий национальные правительства, он должен определять повестку дня, находить компромиссы и разблокировать патовые ситуации.сВ этом ему не всегда сопутствовал успех.

Возможно, именно поэтому Мишель объявил об уходе. На этой неделе бывший премьер-министр Бельгии анонсировал свою отставку, чтобы получить место в Европейском парламенте.

Официальный Брюссель был ошеломлен. Сам Мишель считает это почти естественным решением:

Не стать кандидатом значит уклоняться от борьбы. Быть кандидатом – значит брать на себя ответственность. В течение четырех лет, находясь в самом сердце Евросовета, я принимал участие в принятии фундаментальных решений для 450 млн европейских граждан. Это нормально - быть подотчётным, объяснять решения и то, чего мы хотим на будущее.

Должен признаться, я запутался. Вы берёте на себя ответственность, уходя в отставку и баллотируясь на совершенно другую должность в Европейском парламенте. Это вы называете подотчетностью? Что, если вы выиграете? Вы захотите вернуться на свою старую работу?

Я думаю, нам нужно пригласить кого-то, у кого могут быть ответы на некоторые вопросы и кто знает кое-что о внутренней работе Брюсселя. Ко мне присоединяется Дору Франтеску, основатель и директор исследовательской платформы EUMatrix, один из лучших наблюдателей за европейскими выборами.

Попытки остановить повышение Орбана

Гробе: Политики часто уходят в отставку, в этом нет ничего необычного. Почему отставка Шарля Мишеля имеет такое значение?

Франтеску: В данном конкретном случае это важно, потому что это запускает целую цепную реакцию, которая, как мы видели, вызвала большое волнение в Брюсселе и других европейских столицах. Уход со своего поста Председателя Совета оставляет эту должность вакантной теоретически около полугода в сложное время. Этот процесс войдёт в решающую стадию сразу после европейских выборов. Именно тогда лидерам необходимо будет согласовать следующий состав Европейской комиссии, а также законодательную повестку дня и приоритеты. Уход Шарля Мишеля создаст своего рода вакуум власти и правовой вакуум. В отсутствие другого человека, который по умолчанию вступил бы в должность Председателя Совета, этот пост перейдет к премьер-министру страны, которая будет на тот момент по ротации председателем Совета ЕС. В данном случае это Виктор Орбан из Венгрии, у которой, как мы знаем, на протяжении долгого времени были сложные отношения с Брюсселем. Это беспокоит некоторых политиков ЕС, которые пытаются найти такое решение, чтобы этого не произошло.

Гробе: Мишель станет первым Председателем Совета ЕС, который уйдёт в отставку, чтобы баллотироваться в парламент. Не кажется ли это странным сигналом о важности его работы?

Франтеску: Ну, в некотором смысле, да. По-моему, решение выдвинуть себя в евродепутаты было принято от понимания того, что ему всё равно было бы трудно оставаться дольше на посту председателя Совета. Эта должность будет вынесена на обсуждение перед возможным переизбранием нынешнего Председателя этим летом, когда все властные позиции в институтах ЕС будут пересматриваться политическими семьями и европейскими правительствами. Так что не было и сейчас нет уверенности в том, что Шарль Мишель останется Председателем Совета.

Не уподобиться замерзшему водопаду

Конечно, мы будем широко освещать европейские выборы, а также следить за Шарлем Мишелем, надеясь, что в Парламенте его не встретит политический холод.

Кстати о холоде… Думаете, на этой неделе вас достали зимние температуры? Подумайте еще раз.

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