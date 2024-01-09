От Евросоюза требуют больше оружия для Украины

By Euronews

В Варшаве призвали Евросоюз "проснуться" и предоставить больше необходимого Украине оружия, с таким же призывом выступил канцлер Германии Олаф Шольц

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Варшавская инициатива "Евромайдан" провела демонстрацию с призывом к ЕС предоставить Украине необходимое оружие.

Участники требовали прекращения российской агрессии и выступали против участия России в международных организациях и мероприятиях.

"Евромайдан-Варшава" - гражданская инициатива, существующая с 2013 года и направленная на поддержку Украины на пути к европейской интеграции.

Почти вся территория Украины постоянно подвергается бомбардировкам, очень много жертв, включая погибших, как правило, это мирные жители, и, к сожалению, Европа все еще спит. Сегодня мы пришли сюда, в институты Европейского союза (резиденция Европарламента в Варшаве), чтобы разбудить Европу Наталья Панченко лидер движения "Евромайдан-Варшава"

Выступая после встречи в Берлине с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского союза усилить поддержку Украины.

И как бы ни был важен наш немецкий вклад, его одного будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в поддержке Украины. В любом случае, поставки оружия для Украины, запланированные большинством стран-членов ЕС на сегодняшний день, слишком малы Олаф Шольц канцлер Германии

Помочь и не забыть, что в Украине идет война — призывают Европу и весь мир украинские солдаты танковой бригады, которые продолжают сражаться в Харьковской области.

Решимость есть, но не хватает боеприпасов и оружейного мастерства.

Если мы не будем защищать свою родину, никто не сделает это за нас. Никто не придет сюда, чтобы сражаться за нас. Если мы хотим жить на своей земле, независимо и демократично, то это наш долг Виталий Черхавий замкомандира подразделения

Танки играют решающую роль на поле боя, но без должного обучения украинским военным не обойтись.