От Евросоюза требуют больше оружия для Украины

В Варшаве призвали Евросоюз "проснуться" и предоставить больше необходимого Украине оружия, с таким же призывом выступил канцлер Германии Олаф Шольц
Варшавская инициатива "Евромайдан" провела демонстрацию с призывом к ЕС предоставить Украине необходимое оружие.
Участники требовали прекращения российской агрессии и выступали против участия России в международных организациях и мероприятиях.
"Евромайдан-Варшава" - гражданская инициатива, существующая с 2013 года и направленная на поддержку Украины на пути к европейской интеграции.
Выступая после встречи в Берлине с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского союза усилить поддержку Украины.
Помочь и не забыть, что в Украине идет война — призывают Европу и весь мир украинские солдаты танковой бригады, которые продолжают сражаться в Харьковской области.
Решимость есть, но не хватает боеприпасов и оружейного мастерства.
Танки играют решающую роль на поле боя, но без должного обучения украинским военным не обойтись.