Успех на европейских выборах прочат крайне правым силам

В ходе голосования за кандидатов в евродепутаты много мест могут получить крайне правые силы. Но эти националисты, мало поддерживающие друг друга, вряд ли сформируют единую политическую фракцию

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На предстоящих в июне европейские выборах значительно успеха могут добиться крайне правые силы. Такие партии уже не считаются маргинальными, их представители входят в некоторые правительства и участвуют в государственном управлении - самостоятельно или вместе с традиционными правыми политиками. Все они склонны прибегать к популистской риторике.

Якуб Роговецкий из организации "Европа выбирает", которая предсказывает итоги голосования, считает, что крайне правые могут стать второй по количеству мест политической силой в Европейском парламенте:

По нашим данным, на декабрь 2023 года, самую высокую за 3 года позицию занимает партия «Идентичность и демократия» (ID), которой руководят Марин Ле Пен и Маттео Сальвини. Она получила бы сегодня 12% - столько же, сколько и Европейские консерваторы и реформисты (ECR). У соратников итальянского премьер-министра Джорджи Мелони и правившей в Польше партии Право и Справедливость этот результат составил бы около 11%. Не будем пока учитывать бурно обсуждаемую возможность объединения этих двух групп, но в сумме они набрали бы 23% голосов. Примерно такой же результат может получить правоцентристская Европейская народная партия (EPP).

Несмотря на электоральный рост на большей части ЕС крайне правых, им будет сложно сформировать общую политическую группу из-за идеологических различий. Это партии националистические, отстаивающие больше интересы своих стран, чем друг друга или всего Союза. Но они могут пойти на сотрудничество по конкретным вопросам, чтобы повлиять на политический ландшафт и принимаемые решения на европейском уровне.

Снова Якуб Роговецкий, Europe Elects:

Есть существенная разница в восприятии этими партиями таких проблем, как европейская интеграция или отношение к России после её вторжения в Украину. Такие проблемы, и особенно миграция, относятся к основным факторам, определяющим политические взгляды. Поэтому даже если не произойдет слияния между ECR, ID и венгерской Фидес, это, безусловно, может повлиять на коалиции, которые могут быть сформированы на следующих выборах. Это касается и EPP во главе с Манфредом Вебером. Народники очень настаивают на сотрудничестве с консерваторами.

На участках для голосования будут вывешены списки кандидатов от партий, которые могут быть и национальными, и панъевропейскими. Для представления их программ и платформ демократическим процессом предусмотрены дебаты, митинги, наглядная агитация. Избирателю придется определиться с собственной позицией, чтобы направить в Европарламент своего единомышленника.