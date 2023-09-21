Европейские выборы: Правые заигрывают с фермерами

По мере приближения европейских выборов разгораются дискуссии о сельском хозяйстве. Правые пытаются привлечь на свою сторону фермеров, критикуя зелёную политику и защитников природы.

Ключевым вопросом на выборах в следующем году в Европарламент может стать сельское хозяйство. Его уже несколько дней обсуждает на митингах по всему ЕС крупнейшая фракция - Европейская народная партия. Правые политики организовали конференцию по этому вопросу в стенах самого парламента.

РЕКЛАМА

Озабочена этим и исполнительная власть. На прошлой неделе впервые после вступления в должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своем родном языке напрямую обратилась к фермерам, поблагодарив их за каждодневное обеспечение европейцев продовольствием. Ей вторил и лидер народников Манфред Вебер.

Однако евродепутат от французских зелёных Бенуа Бито видит в этом предвыборное заигрывание немцев, христианских демократов, с тружениками села.

"Фон дер Ляйен совершенно поглощена электоральным процессом. Она снова пытается объединить вокруг себя правоцентристов с целью, как я полагаю, продлить своё пребывание на посту главы Еврокомиссии на второй срок. Проблемы сельского хозяйства были поставлены в центр повестки дня съезда народников два месяца назад. С тех пор эта партия ведёт наступление на своих политических соперников по аграрному вопрос".

Фермеры в большинстве своём с удовлетворением восприняли обращение председателя Еврокомиссии. После крупных кризисов, таких как пандемия Covid-19 и война в Украине, в сельском хозяйстве ЕС продолжается потрясения. В нём напрямую занято более 9 млн человек.

Глава аграрного профсоюза Farm Europe Люк Верне указывает на глубоко символичную важность этого сектора в современной экономике:

"Избиратели чувствительно относятся к еде, к сельскому хозяйству, к деревенской жизни. Так будет и до, и после голосования. Во многих странах то, что говорят фермеры, имеет резонанс далеко за пределами их сёл, во всём обществе. Дискуссии на аграрные темы, например, о государственных субсидиях и трудоустройстве мигрантов, находят отклик и в городских районах. Мы это видели в Нидерландах, в также в Германии, Италии и Франции».

Чтобы привлечь на свою сторону сельских избирателей, Европейская народная партия уже несколько месяцев критикует «Зелёную сделку» и экологическую политику Брюсселя, в частности, Закон о восстановлении природы, указывая, что это приведёт к сокращению посевных площадей и пастбищ. В начале месяца фон дер Ляйен лично инициировала дискуссию по поводу природоохранного статуса волков в связи с участившимися нападениями диких хищников на скот.