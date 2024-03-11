Португальские крайне правые рвутся в Европарламент

На выборах в Португалии много голосов получила партия "Шега". Её представители могут принести свою крайне правую идеологию в Европейский парламент

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Ещё пять лет назад крайне правые в Португалии были представлены единственным депутатом. Теперь это - третья по размеру политическая сила в Ассамблее республики. На воскресных выборах Партия "Шега" ("Хватит!") получила 18% голосов. Сотрудник Центра европейской политики Рикардо Борхес де Кастро видит в этом недовольство традиционными партиями и подъём международной волны популизма:

Португалия больше не избегает тенденции некоторых европейских стран, где наблюдается рост влияния популистов, радикалов и крайне правых. Не знаю, все ли те, голосовал за партию "Шега" - 1,1 млн - искренне разделяют ценности этой крайне правой политической семьи и навсегда отвергают социалистов. Но такой итог выборов - это, безусловно, выражение протеста и неудовлетворённости своей страной.

Подобные настроения могут быть выражены и на июньских выборах в Европейский парламент. Португалия направит туда 21 депутата, которые могут способствовать общему сдвигу вправо. На европейских выборах, по сравнению с национальными, люди склонны голосовать более радикально.

Рикардо Борхес де Кастро:

Я ожидаю, что "Шега" выдвинет своих кандидатов в евродепутаты, которых до сих пор у неё не было. Она станет силой, с которой странам ЕС придётся считаться. Это также отражает тенденцию, которую мы наблюдаем в последние годы в Европарламенте: ослабление правоцентристов и левых при постепенном усилении краёв политического спектра.

Правоцентристская коалиция "Демократический альянс" одержала победу над находящимися у власти социалистами с незначительным перевесом. Количество левых премьер-министров в ЕС сокращается до четырёх. Самые заметные из них - немец Олаф Шольц и испанец Педро Санчес (в их странах первого чаще называют "канцлер" а второго "президент".)

Рикардо Борхес де Кастро:

Если будет подтверждено, что Альянс, а не Социалистическая партия сформирует правительство, то в Европе останется только 4 левых главы правительства. Это, очевидно, будет иметь последствия для португальской политики в ЕС.

Окончательный состав правительства в Лиссабоне далеко не ясен, поскольку правоцентристы поклялись не допускать крайне правых в свое правительство. Но "Демократический альянс" вряд ли сможет получить контроль над парламентом в коалиции с другими оставшимися партиями.