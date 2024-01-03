Не все страны ЕС согласны участвовать в операции США против хуситов

Страны Евросоюза неохотно поддерживают военно-морскую операцию под руководством США по защите коммерческих судов от нападений боевиков-хуситов в Красном море

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Операция Prosperity Guardian (OPG), начатая Соединёнными Штатами в декабре, направлена на защиту международного торгового судоходства. Корабли разных стран в последнее время находятся под угрозой нападений со стороны повстанческой группировки хуситов, поддерживаемой Ираном, которая контролирует часть территории Йемена.

Хуситы стали применять ракеты и беспилотники после начала войны между Израилем и Хамасом. Это привело к серьёзным нарушением торговых потоков в Европу и вынудило крупные судоходные компании избегать этого района.

Хуситы объявили, что поддерживают ХАМАС и поклялись нападать на израильские суда в Красном море, через которое проходит 12% мировой торговли, включая 30% мирового контейнерного трафика.

В минувшие выходные повстанцы попытались совершить диверсию на судне датской компании Maersk. Это заставило ВМС США принять ответные меры и потопить небольшие лодки хуситов, убив десяток боевиков.

Maersk решает, стоит ли возобновлять отправку своих судов через Суэцкий канал по Красному морю под риском новых нападений. Альтернативный путь, пролегающий через юг Африки, может увеличить время в пути до месяца, что грозит нарушением мировой торговли из-за задержек и дополнительных расходов.

В понедельник Иран направил свой военный корабль Alborz в Красное море, сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан в тот же день встретился с представителем хуситов Мохаммедом Абдулсаламом.

Евросоюз разрывается между поддержкой усилий США по защите свободы судоходства в Красном море и защитой европейских коммерческих интересов, в то же время не желая способствовать обострению напряженности на Ближнем Востоке.

По словам научного сотрудника программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House Фареа аль-Муслими, перед Европой стоит задача найти правильный баланс.

"Европа изо всех сил пытается избежать дальнейшего распространения конфликта в регионе после войны в Газе и не хочет открытия новой активной линии фронта, - объясняет Аль-Муслими. - В то же время нельзя позволить хуситам уйти от ответственности, поскольку это вдохновить и другие военизированные группировки на Африканском Роге".

Некоторые страны ЕС колеблются

Хотя операция под руководством США изначально заручилась поддержкой шести европейских стран, некоторые государства с тех пор дистанцировались от нее на фоне опасений, что она может обострить напряженность и привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министерство обороны Франции заявило, что приветствует инициативы по укреплению свободы навигации в Красном море, такие как OPG. В то же время Париж подчеркнул, что его военные корабли в регионе останутся под французским командованием.

Италия заявила, что, хотя она и выделяет фрегат для патрулирования этого района, это "будет происходить в рамках существующей миссии, санкционированной национальным парламентом, а не операции Prosperity Guardian".

Министерство обороны Испании заявило, что страна не будет участвовать в американской операции. Мадрид опроверг сообщения о том, что он наложил вето на решение об возобновлении военно-морской миссии ЕС по борьбе с пиратством "Аталанта", штаб-квартира которой находится в Испании, для защиты судов Красного моря от нападений хуситов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к созданию специальной европейской миссии для патрулирования этого района и защиты коммерческих интересов. Представитель министерства иностранных дел Германии заявил на прошлой неделе, что она работает со своими союзниками по ЕС.

Какие европейские страны вмешались в ситуацию?

Дания отреагировала на недавнее нападение на судно, принадлежащее компании Maersk, обещанием направить в регион военный корабль, чтобы "предотвратить подобные нападения".

Нападение на судно Maersk "подчеркивает тяжелую ситуацию в Красном море", - заявил во вторник датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Греция также обещала внести свой вклад в американские усилия, предоставив военный фрегат, а Нидерланды заявили, что направят в регион морских офицеров.

Но, несмотря на поддержку этих трех относительно небольших прибрежных стран, нежелание крупных государств ЕС однозначно поддержать США ставит операцию под сомнение.

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Лондон поддержал операцию, объявленную Вашингтоном. Министр обороны Грант Шаппс заявил, что британское правительство может предпринять "прямые действия" против йеменской группировки.

По сообщениям, США и Соединённое Королевство готовят совместное заявление, чтобы предостеречь хуситов от организации новых атак, хотя неясно, подпишет ли такое заявление Европейский союз или какая-либо из его стран-членов.

Как считает Аль-Муслими, непредсказуемость действий боевиков означает, что любые предупреждения со стороны западных политиков могут оказаться бесполезными.

"Хуситы, - вероятно, самая непредсказуемая группировка, которая существует сейчас на Ближнем Востоке, - сказал сотрудник Chatham House. - Многие арабские страны также страдают от ей нападений больше, чем Запад, но они мало что могут сделать".

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