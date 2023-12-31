Американские вертолеты потопили 3 судна хуситов в Красном море

By Euronews

Вертолеты ВМС США потопили 3 катера, использовавшихся боевиками-хуситами для нападения на торговое судно в Красном море

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Вертолеты ВМС США в воскресенье потопили три небольших катера, использовавшихся поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами для нападения на торговое судно в южной части Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Американское командование заявило, что четыре судна прибыли из "районов, контролируемых хуситами в Йемене". Находившиеся на судах люди открыли огонь по контейнеровозу под флагом Сингапура "из стрелкового оружия, приблизившись к судну на расстояние 20 метров, и попытались взять его на абордаж".

Но, как объяснили американские военные, группа охраны на борту Maersk Hanzghou открыла ответный огонь. Американские вертолеты отреагировали на сигнал бедствия. Во время устных обращений к малым судам, с них начали стрелять по американским вертолетам.

Как сообщается, ответным огнем в целях самообороны были потоплены три из четырех катеров, их экипажи уничтожены. Четвертое судно покинуло район.

В воскресенье утром контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. Эта атака хуситов на торговые суда стала 23-й с 19 ноября.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.