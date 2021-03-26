Суэц: миллиардные потери и пираты

Почти 10 миллиардов долларов в день теряет мировая торговля из-за "пробки" в Суэцком канале. Там продолжаются попытки снять с мели контейнеровоз Ever Given с помощью голландских и японских специалистов. Сейчас экскаваторы пытаются освободить нос судна, зарывшийся в берег: по словам руководства Канала, эта работа завершена примерно на 90%. Если сдвинуть 400-метровый корабль не удастся и тогда, не исключено, что его придётся разгружать, а это займёт на необорудованном берегу очень много времени.

По обе стороны очереди на проход ждут уже 160 судов. Через Суэцкий канал проходит более 10% мировой торговли: товары на сумму 8,5 млрд евро в день, почти два миллиона баррелей нефти, 10% мировых перевозок сжиженного газа.

Роуз Джордж, журналистка, писательница:

"Это абсолютно необходимая часть современной жизни. Вебкамера, благодаря которой вы меня видите, не прибыла бы ко мне, и этот компьютер, да и вообще большая часть того, что у меня на столе: корабли доставляют 90% всего, а для таких стран, как Великобритания, и 95%. Мы фундаментально зависим от морских перевозок".

Определённое беспокойство вызывает и безопасность ждущих судов: в водах к югу от канала могут происходить на падения пиратов. СМИ со ссылкой на американских моряков сообщают, что некоторые компании уже обращались с запросами к представителям 5-го флота США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана.