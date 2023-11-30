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Евросоюз защищает журналистов и бдительных общественников от исков

Надпись "юстиция" (или справедливость) на здании суда
Надпись "юстиция" (или справедливость) на здании суда Авторское право Francois Mori/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Laszlo Arato
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Евросоюз вводит защиту от необоснованных судебных исков. Их жертвами часто становятся журналисты и бдительные общественники, выявившие коррупцию

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В жаргоне учреждений власти Евросоюза появилась аббревиатура SLAPP. Звучит как английское слово, означающее "шлепок" или "оскорбление". Но это расшифровывается как Strategic lawsuits against public participation (стратегические иски против публичного участия). В таком участии обычно отказывают журналистам, членам общественных организаций, гражданским активистам, а иски вчиняются крупными компаниями и государственными деятелями. Против такого подавления общественной бдительности и несанкционированных властями расследований выступила Еврокомиссия, её поддержали страны-членами ЕС и евродепутаты.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер:

Демократия не может работать без свободных и независимых СМИ. Вот почему Еврокомиссия приветствует политическое соглашение, достигнутое европейскими Парламентом и Советом сегодня рано утром о новых правилах, которые защищают тех, против кого подаются стратегические иски против публичного участия (мы называем их SLAPPs).

Считается, что чем меньше публика участвует в выявлении преступлений, тем вольготнее чувствуют себя преступники. Часто цель подобных исков – заставить молчать и не раскрывать своих связей лиц, которым стало известно о коррупционной деятельности. В прошлом году было выявлено 160 таких криминальных случаев, затрагивающих одновременно разные страны ЕС. 

Евродепутат от немецких социал-демократов Тьемо Вёлкен: 

Трансграничные дела подпадают под действие нового закона. Мы предлагаем высокий уровень защиты журналистам. Они также могут требовать возмещения ущерба, а в отношении явно необоснованных исков существует ускоренная процедура. Так что судебное разбирательство может прекратиться очень быстро. Это сэкономит много денег, много ресурсов и поможет журналистам защититься от SLAPP.

Брюссель считает важным, чтобы страны-члены Евросоюза не признавали необоснованные или оскорбительные судебные решения, которые были вынесены за пределами ЕС. Применение нового закона должно начаться через два года.

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