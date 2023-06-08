Еврокомиссия создаёт новый орган по борьбе с коррупцией

Брюссель предложил создать Комиссию по этике. Новый орган установит стандарты поведения в учреждениях власти ЕС, запятнанных недавними скандалами

Европейская комиссия предложила в четверг создать новый орган по этике. Он призван устанавливать и поддерживать стандарты поведения в учреждениях власти Евросоюза. Их репутация в последние месяцы была запятнана скандалом "Катаргейт" о подкупе законодателей и чиновников для принятия политических решении в интересах таких третьих стран, как Катар.

Согласно последним опросам, 60% европейцев недовольны тем, как ЕС борется с коррупцией. Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова сказала Euronews, что понимает такое отношение граждан:

"Почему люди так думают о нас? Они знают о существовании правил относительно командировок, подарков, деклараций об имуществе, о том, какие посты можно занимать политику по истечении его мандата. Я думаю, что люди не уверены в соблюдении всеми этих правил. Орган по этике заполнит пробелы. Все учреждения окажутся под одной крышей при введении единых стандартов, которые затем найдут отражение в работе каждого института".

Ожидается, что новый орган расширит кодекс поведения чиновников и политиков Брюсселя. Будут разработаны правила в отношении представительских расходов, встреч с лоббистами, принятия даров в обмен на благосклонное отношение, использования служебного положения в личных финансовых интересах.

Однако сотрудник организации Transparency International Шари Хайндс сомневается в том, что создаваемая этическая комиссия оправдает ожидания гражданского общества, поскольку она не будет уполномочена проводить расследования:

"Пока кажется, что орган по этике не будет обладать реальной властью. К сожалению, он будет беззубым. Мы считаем, что у него должны быть следственные полномочия и право применять санкции. Этого в данный момент не предусматривается. Так что создаётся нечто больше похожее на бумажного тигра".

Тем не менее новый орган намечено учредить до выборов в Европарламент в июне 2024 года. В него будут входить представители всех учреждений власти и пять независимых экспертов.